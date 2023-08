Shuhet këngëtari italian Toto Cutugno, Rama mesazh prekës: Të prisnim këtë verë, por Zoti vendosi…!

Kryeministri Edi Rama ka shprehur trishtimin e tij për ndarjen nga jeta të kantautorit të famshëm italian Toto Cutugno. Përmes një postimi në Facebook, Rama zbulon se kishte planifikuar të takohej me Cutugno-n këtë verë në Vlorë, por “Zoti vendosi” që ai të pushojë në paqe.

Toto Cutugno u nda nga jeta sot në moshën 80-vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë. Ai është i njohur dhe i dashur për publikun shqiptar me këngët e tij të mirënjohura si “L’Italiano”, “Solo noi”, “Insieme”, “Il tempo se ne va” e shumë të tjera.

Mesazhi i kryeministrit Edi Rama:

“Ti ishe një italian i madh, i vërtetë, ne duhej të takoheshim këtë verë në Vlorë, por Zoti vendosi të të lërë të prehesh në paqe, ndërsa këngët e tua mbeten të regjistruara përgjithmonë në zemrat e shumë shqiptarëve. Faleminderit për gjithçka Toto Cutugno. Ishte një privilegj të jetoja së bashku me një legjendë si ju”.

Lajmi i hidhur dhe karriera

Ditën e sotme u njoftua vdekja në moshën 80-vjeçare kantautori i famshëm italian, Toto Cutugno. Ai ishte i shtruar prej disa javësh në një spital të Milanos.

Lajmin e ka dhënë për ANSA menaxheri i tij, Danilo Mancuso. “Pas një sëmundjeje të gjatë, gjendja shëndetësore e këngëtarit u rëndua muajt e fundit”, u shpreh menaxheri. Cutugno u bë i famshëm në vitin 1983, kur në festivalin e Sanremos këndoi këngën “L’italiano”. Edhe pse kënga e tij doli vetëm në vend të pestë, ajo u bë e njohur në të gjithë botën falë turneve që zhvilloi nëpër botë.

Toto Cutugno ka qenë një nga këngëtarët italianë më të suksesshëm në histori, me më shumë se 100 milionë disqe të shitura. Ai ka marrë pjesë në 15 edicione të Sanremos (rekord që e ndan me Al Bano, Peppino Di Capri, Milva dhe Anna Oxa). E ka fituar këtë festival vetëm një herë, në vitin 1980, me këngën “Solo noi”, dhe ka dalë 6 herë i dyti.