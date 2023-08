Shuhet në moshën 80-vjeçare kitaristi i famshëm i grupit “Band”, “vëllai” i Martin Scorsese dhe Bob Dylan

Kitaristi, kantautori dhe këngëtari Robbie Robertson, i cili udhëhoqi grupin kanadezo-amerikan të rokut “Band”, në vitet 1970 dhe punoi gjerësisht me Bob Dylan dhe Martin Scorsese, ka vdekur. Ai ishte 80 vjeç. Sipas një njoftimi nga menaxherit të tij, Robertson vdiq të mërkurën në Los Angeles pas një sëmundjeje të gjatë.

Në një deklaratë, menaxheri 34-vjeçar i Robertson, Jared Levine, tha: “Robbie ishte i rrethuar nga familja e tij në kohën e vdekjes së tij, duke përfshirë gruan e tij, Janet, ish-gruan e tij, Dominique, partnerin e saj Nicholas dhe fëmijët e tij Alexandra, Sebastian, Delphine dhe partneri i Delphine Kenny. Ai ka lënë gjithashtu nipërit e tij Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel dhe Seraphina. Robertson kohët e fundit përfundoi projektin e tij të katërmbëdhjetë muzikor filmik me bashkëpunëtorin e shpeshtë Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”. Në vend të luleve, familja ka kërkuar që të bëhen donacione për Six Nations of the Grand River për të mbështetur një Qendër të re Kulturore Woodland”.

Pasi koncerti i lamtumirës i Bandës në vitin 1976 “The Last Waltz” u filmua nga Scorsese, Robertson punoi me regjisorin si kompozitor, mbikëqyrës muzikor dhe producent muzikor duke filluar nga viti 1980 në filma duke përfshirë “Raging Bull”, “The King of Comedy”. “The Color of Money”, “Gangs of New York”, “The Departed”, “Shutter Island”, “The Wolf of Wall Street”, “Silence”, “The Irishman” dhe “Killers of the Flower Moon”.

Megjithatë, ai është më i njohur për këngët klasike që shkroi për Band, duke përfshirë “The Weight”, “Up on Cripple Creek”, “The Night They Drove Old Dixie Down”, “The Shape I’m In”. Historia e tij me The Band u kap në dokumentarin 2019 “Once Were Brothers”.

Robertson bëri atë që rezultoi të ishte intervista e tij e fundit vetëm dy javë më parë me Variety, duke folur për 55 vitet e bashkëpunimit të tij me Scorsese, deri në “Flower Moon”, i cili do të dalë më vonë këtë vit. “Ne jemi të mahnitur që vëllazëria jonë ka tejkaluar gjithçka”, tha ai për punën e tij me regjisorin. “Ne e kemi kaluar; ne kemi qenë atje dhe jemi kthyer. Jam shumë krenare për miqësinë dhe punën tonë. Ka qenë thjesht një dhuratë në jetë.” (Intervista do të jetë e plotë në një datë të mëvonshme). Edhe miqësia e tij me këngëtarin Bob Dylan ishte po vëllazërore.

Këngëtari, kantautori dhe kitaristi ishte vetëm 16 vjeç kur iu bashkua Hawks dhe grupi filloi të praktikonte si njësi rezervë e këngëtarit amerikan rockabilly Ronnie Hawkins. Robertson dhe shokët e tij të grupit – bateristi Levon Helm, basisti Rick Danko, pianisti Richard Manuel dhe organisti Garth Hudson – dolën vetë në vitin 1964.