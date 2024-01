Si lindi turizmi dhe si u zhvillua përgjatë periudhave të ndryshme kohore në botë

Nga fjala greke “τόρνος” (tornos) fillimisht lindi fjala latine “tornus” si dhe folja “tornare” që evoluoi në termat frëngjisht “tour”, “tourisme”, “tourne”, “tournoi”, më vonë të miratuara nga anglishtja dhe gjuhë të tjera. Në thelb, fjala tornos (= rreth, rrethrrotullim) është babai i konceptit global të turizmit, duke filluar me rrënjën “tour” ˈtur dhe ˈtau (-ə)r që ka ardhur për të nënkuptuar “një udhëtim nëpër pjesët e ndryshme të një vendi, rajoni”, ose “një aktivitet në të cilin njërëzit kalojnë nëpër një vend, në mënyrë që të shikojnë dhe të marrin sa më shumë informacion për pjesët e ndryshme të tij”(enc.britt).

E nisëm shkrimin e këtij artikulli, të shtyrë nga nevoja për të pasur më shumë informacion edhe në gjuhën shqipe, mbi historikun e turizmit në botë, ç’ka mungonte gjatë kërkimit paraprak.

Në fillim të viteve 1930-të, një nga teoricienët e parë të studimeve të Shkollës Gjermane të Turizmit, Arthur Bormann, e përkufizonte turizmin si setin e udhëtimeve të bëra për kënaqësi ose për arsye tregtare, gjatë të cilave mungesa e qëndrimit të zakonshëm është e përkohshme. Udhëtimet e bëra për të shkuar në vendin e punës nuk janë konsideruar turizëm.

Udhëtimi rekreativ dhe edukativ ekzistonte tashmë në botën klasike, edhe më herët, në Egjipt nën faraonët. Në këtë të fundit, ka dëshmi të udhëtimeve që burojnë nga një mënyrë jetese luksoze dhe kërkimi i dëfrimit, eksperiencës dhe relaksimit. Grupet e privilegjuara të popullsisë i kultivuan udhëtimet e para për kënaqësi. Shkrimet e tyre na tregojnë se ata vizituan monumente të famshme dhe relike të kulturës së lashtë egjiptiane, duke përfshirë, për shembull, piramidën e shkallëve të Sakkara-s, Sfinksin dhe piramidat e mëdha të Giza – te cilat ishin ndërtuar një mijë vjet më parë.

Grekët kishte tradita të ngjashme. Ata udhëtuan në Delphi për të dëgjuar Orakullin, morën pjesë në Lojërat Pythian (gara muzikore dhe sportive) ose në Lojërat e hershme Olimpike. Herodoti (485–424 p.e.s.), shkrimtari i njohur me interesa si për historinë ashtu edhe për etnologjinë që vizitoi Egjiptin, Afrikën e Veriut, Detin e Zi, Mesopotaminë dhe Italinë, ishte pionier i një lloji të ri udhëtimi kërkimor.

Roma klasike u dha gjithashtu shtysë udhëtimeve dhe formave të veçanta të pushimeve. Udhëtimet për pushime u bënë gjithnjë e më të rëndësishme për shkak të zhvillimit të infrastrukturës. Rreth vitit 300 pas Krishtit, ekzistonte një rrjet rrugor me 90,000 kilometra rrugë kryesore dhe 200,000 kilometra rrugë më të vogla rurale. Këto lehtësuan, jo vetëm transportin e ushtarëve dhe mallrave, por edhe udhëtimin privat.

Në shekullin e parë pas Krishtit, ekzistonte një ekonomi e vërtetë turistike, e cila organizonte udhëtime për individë dhe grupe, jepte informacion dhe merrej me akomodimin dhe ushqimin. Romakët e pasur kërkuan relaksim në vendpushimet bregdetare në jug ose kalonin kohën më plazhet e Egjiptit dhe Greqisë. Bota klasike zhvilloi një formë të hershme të “turizmit shëndetësor veror” në banjat termale të mrekullueshme dhe vendndodhjet luksoze të vizituara nga qytetarët e pasur gjatë muajve të nxehtë. Kjo formë shpejt u shndërrua në pushime për kënaqësi dhe argëtim, të cilat mund të përfshinin si argëtim kumarin dhe prostitucionin.

Rënia e Perandorisë Romake shkaktoi shkatërrimin e shumë rrugëve. Udhëtimi u bë më i vështirë, më i rrezikshëm dhe më i ndërlikuar. Udhëtimet në institucione të famshme arsimore në Francë (Paris, Montpellier), Angli (Oksford) dhe Itali (Bologna) u bënë një komponent i edukimit. Udhëtimet e kalimtarëve ishin pjesë e botës tradicionale të strukturave artizanale, për të cilat ekziston dokumentacioni që nga mesi i shekullit të XIV-të. Duke filluar nga shekulli i XVI-të, esnafët përshkruan praktikën e përbashkët evropiane të udhëtimit si një element të detyrueshëm të trajnimit, që shpesh zgjaste tre deri në katër vite. Ideja themelore ishte që kushdo mund të mësojë gjatë udhëtimit, të përjetojë botën dhe të përmirësojë zanatin e tij dhe të kthehej si një njeri i kompletuar.

Pararendësit e Turizmit Modern

Një formë e hershme dhe pararendëse e turizmit modern ishte turneu madhështor i ndërmarrë nga fisnikët e rinj midis shekujve XVI dhe XVIII. Turneu i madh klasik zgjati nga një deri në tre vjet. Aristokratët udhëtuan me shoqërues të ekuipazheve, tutorëve, mentorëve, shërbëtorëve, karrocierëve dhe stafit tjetër. Këta siguronin rehati, edukim, mbikëqyrje dhe kënaqësi në përputhje me fushën e tyre të specializuar të përgjegjësisë.

Nga Anglia,keto turne vazhduan, deri në Francë dhe Itali. Udhëtimet në vendet klasike të Italisë përfaqësonin pikën më të lartë të udhëtimit, por qytetet e mëdha në vende të tjera si: Londra, Parisi, Amsterdami, Madridi, Mynihu, Vjena dhe Praga kishin fuqi të konsiderueshme tërheqëse. Gjatë turneut, aristokratët e rinj vizituan oborret mbretërore dhe pronat aristokratike, sepse, në fund të fundit, një qëllim ishte t’u mësonin manierat e duhura dhe hiret shoqërore nëpërmjet praktikës. Udhëtimet e klasave të mesme të arsimuara imituan ato të poetëve dhe filozofëve të shquar te peridhes antike.

Udhëtimet arsimore u zgjeruan me përfshirjen e shtresave të tjera të popullsisë. Njerëzit udhëtuan me karroca, eksploruan fshatrat dhe qytetet, vizituan monumentet në mënyrë që të përjetonin natyrën, kulturën dhe artin drejtpërdrejt në vend dhe të thellonin të kuptuarit e tyre. Faza “e hershme”, ose “zhvilluese” e turizmit modern përgjithësisht konsiderohet se ka zgjatur nga shekulli i XVIII deri në fund të shekullit XIX.

Dy karakteristika dallohen: nga njëra anë, kërkimi i kënaqësisë zëvendësoi gjithnjë e më shumë aspektet edukative; nga ana tjetër, anëtarët e pasur të klasave të mesme u përpoqën të imitonin sjelljen udhëtuese të fisnikëve dhe shtresave të mesme të larta. Rrjedhimisht, aristokratët që donin të shmangnin përzierjen me borgjezinë, kërkonin destinacione dhe argëtime më ekskluzive. Kjo është e dukshme në faktin se ata gjetën argëtimin në turizmin balnear dhe u vendosën në qytete luksoze me kazino të sapondërtuara.

Themelet e Turizmit Modern

Në kontekstin e historisë së turizmit, termi “fazë hyrëse” i referohet të gjitha zhvillimeve, strukturave dhe inovacioneve të turizmit modern që fillonte në fund të shekullit XIX-të deri rreth vitit 1950-të.

Qysh në fillim të shekullit të XIX-të, zhvillimi i sistemit të transportit të Evropës Qëndrore me revolucionet industriale që kishin ndodhur, solli ndryshime të mëdha që me të vërtetë meritojnë emërtimin si “zhvillim revolucionar”. Gjithashtu përmirësoi lëvizshmërinë e turistëve dhe krijoi tendenca të reja. Udhëtimet me qëndrim të shkurtër dhe njëditor u bënë të njohura dhe përdorën përparimet moderne në teknologjinë e transportit. Megjithatë, përdorimi i hekurudhës dhe popullarizimi i rrugëve dhe destinacioneve turistike filloi pak më vonë me futjen e hekurudhave malore në fund të shekullit të XIX-të.

Hekurudha Vitznau-Rigi në Zvicër ishte hekurudha e parë malore e Evropës në vitin 1871. Mjetet e reja të transportit mundësuan jo vetëm një rritje të kapacitetit mbajtës, por edhe reduktuan koston e udhëtimit. Për më tepër, udhëtimi me anije dhe ai hekurudhor zgjeronte fushën e shikimit të turistëve, duke sjellë një formë të dallueshme të perceptimit, dhe duke inkurajuar një interes për shkrimin e udhëtimeve.

Prandaj, hekurudha me të drejtë konsiderohet si Boom-i në lindjen e turizmit masiv modern. Duhet mbajtur parasysh se udhëtimet turistike mbetën në pronësi të pjesëve të privilegjuara të popullsisë.

Duhej të kalonte edhe një shekull tjetër para se klasa e mesme e ulët dhe ajo punëtore të mund të shkonin me pushime. Në fillim, atyre iu desh të mjaftoheshin me udhëtime ditore me tren dhe anije, në mënyrë që të shpëtonin për një kohë të shkurtër nga qyteti. Praktikuesit kryesorë të turizmit të klasës së mesme ishin familjet prodhuese dhe tregtare, profesionistët e arsimuar që punonin në burokracinë shtetërore, shkolla dhe universitete, si dhe ‘profesionet e reja të pavarura’, duke përfshirë shkrimtarët, gazetarët, avokatët, artistët, të cilët ishin në gjendje të ndërmerrnin hapat e parë.

Nga vitet 1860, udhëtimi u bë një formë e lëvizjes popullore dhe një përgjigje ndaj dëshirës për t’u çlodhur midis pjesëve të mëdha të popullsisë pas përparimit të industrializimit dhe urbanizimit. Një numër materialesh udhëzuese, mekanizma drejtues, inovacione dhe forma pushimi të shekullit të XIX-të u zhvilluan për nevojat e udhëtimit dhe pushimeve të klasës së mesme.

Lulëzimi i turizmit masiv në shekullin e XIX-të

Pushimet e organizuara në grup që ofronin një çmim gjithëpërfshirës i cili uli kostot e udhëtarëve ishin një risi e viteve 1840. Thomas Cook (1808-1892), një sipërmarrës brilant nga Anglia, shihet si shpikësi i tyre dhe si rrjedhim, pionieri i turizmit masiv të komercializuar.

Pushimi i tij i parë gjithëpërfshirës në vitin1841 dërgoi 571 njerëz nga Leicester në Loughborough dhe ofroi ushqime dhe muzikë. Nga viti 1855, Cook ofroi pushime me guidë jashtë vendit, p.sh. në vitin 863 në Zvicër kujdeseshin për një klientelë të përzier, nga krerët e shtetit dhe princat e deri te përfaqësuesit mesatarë të klasave të mesme, të ulëta dhe punëtore. Cook, i frymëzuar nga motive të qarta socio-politike, donte të përdorte ekskursionet e së dielës për të tunduar punëtorët nga mjerimi dhe alkoolizmi i qyteteve deri në gjelbërimin e fshatit. Ai pati më shumë sukses me pushime të lira gjithëpërfshirëse, shpesh në destinacione të huaja, për klasën e mesme. Prezantimi i tij i kuponave për hotelet dhe broshurat turistike ishte shumë inovativ. Roli pionier i Cook-it në shfaqjen e turizmit masiv njihet gjerësisht.

Hapja e Alpeve për turistët ishte një zhvillim po aq i rëndësishëm i shekullit të 19-të. Ajo u parapri nga një afinitet për natyrën e fituar nën ndikimin e iluminizmit dhe romantizmit që sentimentalizuan malet. Pionierët ishin alpinistë entuziastë britanikë që ndoqën sportin ekskluziv në Zvicër, duke inkurajuar zhvillimin e infrastrukturës (ndërtimi i hoteleve, kasolleve alpine, hekurudhave malore, kapelave anglikane etj.) përmes pranisë së tyre të vazhdueshme, si dhe duke lënë pas gjurmët e një transferimi kulturor. Shoqatat e alpinistëve të themeluara në të gjithë kontinentin prodhuan raporte dhe udhërrëfyes për itineraret, ndërkohë që anëtarësimi u rrit ndjeshëm dhe infrastruktura (hotele, bukë dhe mëngjes, kasolle, udhërrëfyes, shtigje dhe teleferikë) u zgjeruan. Shoqatat e alpinistëve dhe degët e tyre nxitën shpejt një lëvizje masive alpinistike të klasës së mesme që fillimisht kishte në qendër Zvicrën. Ky turizëm social i hershëm u karakterizua nga një etikë e re kolektive e përzier me elementë jokomercialë që janë kuptuar si pararendësit e “turizmit të butë”.

Praktikat e pushimeve në periudhën ndërmjet luftërave botërore

Zhvillimi i turizmit në shekullin e XX-të mund të ndahet duke përdorur një sërë periodizimesh të ndryshme. Është e zakonshme të identifikohet një “fazë zhvillimi” midis viteve 1915 -1945. Kjo periudhë largonte stanjacionin në turizëm si rezultat i Luftës së Parë Botërore, por edhe zhvillimet kalimtare që fituan vazhdimisht rëndësi. Motivi mbizotërues i udhëtimeve dhe pushimeve pas viteve 1900 ishte rikuperimi. Megjithatë, vetëm ata të cilët ishin përfshirë në punë intelektuale kishin të drejtën e vendosur për relaksim; kjo e drejtë u shtri nga fisnikët, profesionet e klasës së mesme dhe burokratët e lartë deri te sipërmarrësit, tregtarët, burokratët e rangut të mesëm, jakëbardhët dhe mësuesit.

Pas krizës së Luftës së Parë Botërore, pushimi veror ofroi një pushim të thjeshtë, të shëndetshëm dhe ekonomik, i cili që nga vitet 1920 ishte i aksesueshëm për punonjësit dhe punëtorët me të ardhura të ulëta. Prania e njerëzve në vendstrehimin veror la pas gjurmët e para të një infrastrukture turistike. Ndërmjet viteve 1933 dhe 1939, regjimi nacional-socialist në Gjermani solli impulse të reja, një numër në rritje praktikash udhëtimesh dhe pushimesh që synonin masat. Këto zhvillime e mposhtën natyrën e udhëtimit dikur kryesisht të klasës së mesme, duke krijuar një turizëm social ose popullor të karakterizuar nga organizimi shtetëror i pushimeve dhe rekreacionit. Vetëkuptohet se turizmi i shërbeu sistemit politik dhe ideologjisë nacionalsocialiste. Hitleri donte t’i jepte punëtorit një pushim të kënaqshëm dhe të bënte gjithçka për të siguruar që kjo festë dhe pjesa tjetër e kohës së tij të lirë të siguronte afrimin me ideologjinë e tij.

Zgjerimi i Turizmit dhe Globalizimi

Faza e fundit përfshin zhvillimet në turizëm gjatë periudhës së pasluftës se Dytë Botërore e deri në ditet e sotme. Kjo periudhë do të ishte kulmi i turizmit ose faza e konsolidimit. Këto janë etiketa të justifikuara për kombinimin e periudhës së ndërtimit dhe rinovimit infrastrukturor, lumenjve dhe pushimeve si një formë e zakonshme rekreacioni.

Për dekada, turizmi është bërë një degë e rëndësishme e ekonomisë globale dhe është një karakteristikë përcaktuese e kombeve moderne industriale. Turizmi kalon kufijtë: hapësinorë, kohorë, socialë dhe kulturorë. Faktorë të ndryshëm sollën këtë bum, duke përfshirë rritjen e pasurisë, urbanizimin, ndërtimin e paprecedentë të rrjeteve të transportit dhe komunikimit dhe rritjen e kohës së lirë si rezultat i shkurtimit të orarit të punës, të gjitha këto formësuan socializimin.

Këtu përfshiheshin, krahas organeve të sindikatave, organizatat e pushimeve dhe agjencitë e udhëtimit, si dhe kompanitë e mëdha të udhëtimit, të cilat morën rëndësi gjithnjë e më të madhe. “Turizmi social” i subvencionuar për familjet dhe të rinjtë, i cili ndihmoi ato pjesë të popullsisë me të ardhura të ulëta të shkonin me pushime, ishte një tendencë e dukshme në disa vende. Politikat sociale, fondet e pushimeve, subvencionet, bamirësitë dhe fshatra të tëra pushimi për punëtorët dhe punonjësit me të ardhura të ulëta mund të gjenden në Francë, Austri, Gjermani dhe, mbi të gjitha, në Zvicër.

Kulmi i turizmit evropian filloi në vitet 1960-të: në përgjigje të situatës ekonomike dhe inovacioneve strategjike në ekonominë e tregut, operatorët turistikë komercialë dhe kompanitë e udhëtimit, transformuan natyrën e konkurrencës përmes ofertave gjithnjë e më të lira, duke e shtyrë atë në drejtim të turizmit masiv, duke prezantuar destinacione dhe mënyra të reja pushimi. Këtu, turizmi prodhoi strukturat dhe sistemet e veta dytësore. U krijuan shumë agjenci udhëtimesh dhe organizata turistike, ndërsa dyqanet e mallrave ofronin edhe paketa pushime, Turizmi Charter pushtoi një sektor tregu në lulëzim dhe u vendos me oferta të lira për pushime të huaja. Turizmi i huaj fillimisht preku vendet fqinje dhe më pas destinacionet më të largëta – Austria dhe Zvicra ishin të njohura në mesin e pushuesve gjermanë, por Italia dhe Spanja më vonë paten rritje.

Rreth vitit 1970-të, udhëtimet jashtë vendit përfaqësonin qartësisht shumicën. Turizmi i huaj dominoi këtë fazë ku shumë resorte dhe plazhe në Mesdhe dhe rajone në vendet e sapohapura alpine u bënë tërheqëse për pushuesit. Pushimet dhe udhëtimet po bëheshin të aksesueshme për shtresa gjithnjë e më të gjera të popullsisë; nuk kanë përfituar vetëm pushuesit “tradicionalë” – d.m.th punonjësit e shtetit, punonjësit e jakave të bardha, të diplomuarit dhe punëtorët urbanë. Popullsia rurale dhe grupet sociale të përcaktuara sipas moshës dhe gjinisë (gratë, studentët, pensionistë) kanë përfituar nga turizmi, gjë që duket nga produktet specifike të përshtatura për kërkesat e tyre të ndryshme. Kjo merr një karakteristikë qendrore të turizmit modern – diversifikimin dhe specializimin si rezultat i globalizimit.

Për historianin e turizmit, kjo përfaqëson një ndryshim që vlen të përmendet për shkak të natyrës së tij sistematike: konsumi tradicional turistik i simboleve (pamjet, botët e tjera, diversiteti kulturor) është zgjeruar ose zëvendësuar nga një kulturë argëtimi e ngarkuar me përvojë që është pjesë e një Bote te Re. Kjo ka karakteristika globale; po thyen kufijtë dhe kështu po shkon drejt një sistemi me forma dhe mënyra eksperience specifike, gjithnjë e më të interesante dhe po kthehet në një mënyrë jetese.

j.l./ dita