Sterilizimi\ GJKKO nis seancën për masën e sigurisë për ish-zv.ministrin Rjepaj, biznesmenin Rrapaj dhe 6 të tjerët

Tetë personat e akuzuar nga SPAK për koncensionin e sterilizimit të pajisjeve spitalore do të njihen këtë të premte me masën e sigurisë.

Seanca pranë Gjykatës së Posaçme ka nisur që prej orës 09:00. Prokurori Edvin Kondili ka kërkuar që seanca të zhvillohet me dyer të mbyllura për shkak të sekretit hetimor.

Mes këtyre tetë personave të akuzuar janë edhe ish zëvendës ministri i Shëndetësisë, Klodian Rjepaj dhe biznesmeni që fitoi tenderin për koncesionin e sterilizmit, Ilir Rrapaj, ndaj të cilëve është dhënë masa arrest me burg. Të dy u arrestuan me urdhër të SPAK për koncesionin me vlerë 100 milion euro.

Arrest me burg:

Ilir Rrapaj, biznesmen

Klodjan Rrjepaj, ish-zv.ministër i Shëndetësisë

Arrest shtëpie:

Saimir Kadiu, drejtor ekonomik

Marsela Serjanaj, drejtoreshe juridike

Detyrim paraqitje:

Arben Gjata, Rektori i Universitetit të Mjekësisë dhe njëherësh shefi i kirurgjisë në QSUT

Pertef Mersini

Genc Burazeri

Naile Ajazi.

Me përjashtim të Ilir Rrapaj që akuzohet për mashtrim, ndaj të tjerëve rëndon akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve. Hetimi për koncesionin e sterizlimit nisi në vitin 2020. Ishte padia e parë e depozituar menjëherë pas ngritjes së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Tenderi i sterlizimit i kushton buxhetit të shtetit mesatarisht 13 milionë euro në vit. Prokurori i kësaj çështjejemësohet se i ka dërguar kërkesat për masa në gjykatë në muajin qershor, por zbatimi i tyre është bërë vetëm pas lokalizimit të biznesmenit Ilir Rrapaj, i cili është ndaluar në Dhërmi ku ndodhej me pushime.

