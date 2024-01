Studimi i ri: Uji ka përmbajtje nanoplastike që mund të hyjë në qelizat e njeriut

Një studim i ri ka zbuluar se uji që shitet në dyqane ka 10 deri në 100 herë më shumë copëza mikroskopike plastike sesa është thënë më parë. Nanocopëzat janë aq të vogla saqë është e pamundur të shihen nga mikroskopi.

Pikërisht për këtë fakt studiuesit theksojnë se është lehtësisht e mundur që këto copëza të migrojnë mes sistemit tretës dhe mushkërive deri në sistemin e qarkullimit të gjakut. Substancat sintetike kimike në fjalë janë aq të vogla saqë mund të futen në qelizat e trupit.

Sipas studimit të detajuar, në një litër ujë, që është e barabartë me 2 shishe plastike standarde, ka përafërsisht 240,000 copëza nanoplastike nga 7 lloje të plastikës. Ky studim vuri në dukje edhe njëherë këshillën e ekspertëve të cilët sugjerojnë të pihet ujë në gotë ose shishe qelqi për të shmangur ekspozimin.

Studimi u realizua nga National Academy of Sciences dhe ekspertët e Columbia University duke ndarë me botën edhe një teknologji të re që sheh dhe analizon me detaje strukturën e një shisheje.

p.c. / dita