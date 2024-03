Suedia, zyrtarisht vendi i 32-të anëtar i NATO-s! Stoltenberg: Ditë historike

Suedia u bë anëtarja më e re e NATO-s të enjten (7 mars 2024), pasi depozitoi instrumentin e saj të pranimit në Traktatin e Atlantikut të Veriut në Qeverinë e Shteteve të Bashkuara në Uashington DC. Me pranimin e Suedisë, NATO tani numëron 32 vende në mesin e anëtarëve të saj.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha: “Kjo është një ditë historike. Suedia tani do të zërë vendin që i takon në tryezën e NATO-s, me të njëjtin fjalë në formësimin e politikave dhe vendimeve të NATO-s. Pas mbi 200 vitesh mosangazhim, Suedia tani gëzon mbrojtjen e dhënë sipas nenit 5, garancia përfundimtare e lirisë dhe sigurisë së aleatëve. Suedia sjell me vete forca të armatosura të afta dhe një industri të klasit të parë të mbrojtjes. Pranimi i Suedisë e bën NATO-n më të fortë, Suedinë më të sigurt dhe të gjithë Aleancën më të sigurt. Pranimi i sotëm tregon se dera e NATO-s mbetet e hapur dhe se çdo komb ka të drejtë të zgjedhë rrugën e vet.”

Flamuri i Suedisë do të ngrihet së bashku me ata të 31 aleatëve të tjerë në një ceremoni në selinë e NATO-s në Bruksel të hënën (11 mars 2024) dhe njëkohësisht në komandat e NATO-s në të gjithë Evropën dhe Amerikën e Veriut.

j.l./ dita