Sulmohet me çekiç ndihmësi i Navalnyt në Lituani

Leonid Volkov, ndihmësi i liderit të ndjerë të opozitës ruse, Alexei Navalny, u sulmua me çekiç në kryeqytetin lituanez Vilnius të martën. Lajmin e bërit të ditur ish-zëdhënësja e Navalny-t, Kira Yarmysh.

Ajo postoi imazhe që tregonin Volkovin me një mavijosje në ballë, gjak që vinte nga një plagë në këmbë dhe një automjet me dëmtim të derës dhe dritares së shoferit. Ndërkohë, policia rrethoi një pyll me pisha pranë shtëpisë së Volkovit në periferi të Vilnius-it mbrëmjen e shkuar.

“Volkov sapo është sulmuar jashtë shtëpisë së tij. Dikush e theu xhamin e makinës dhe i hodhi gaz lotsjellës në sytë e tij, pas së cilës sulmuesi filloi ta godiste Leonidin me një çekiç”, shkroi ajo në faqen e rrjeteve sociale X.

Ministri i Punëve të Jashtme të Lituanisë, Gabrielius Landsbergis, e quajti sulmin si tronditës.

“Autorët do të duhet të përgjigjen për krimin e tyre”, ka shkruar ai në X.

Një pjesë e madhe e grupit politik të Navalny-t, Fondacioni Anti-Korrupsion, i cili përfshin Volkovin, banon në Lituani të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, pasi u larguan nga Rusia.

