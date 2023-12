Sunak: Hamasi po fshihet qëllimisht mes civilëve duke i rrezikuar ata

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Rishi Sunak, ka folur për shumë tema para komitetit të Dhomës së Komunave të Mbretërisë së Bashkuar, përfshirë konfliktin midis Izraelit dhe Hamasit.

Ai tha se shumë civilë janë vrarë ndërsa i kërkoi Izraelit të vetëpërmbahej, por nga ana tjetër fajësoi veprimet e Hamasit për vrasjen e civilëve.

“Shumë civilë po vdesin. Kjo është ndryshe kur themi se ligji humanitar është shkelur sepse vdekja e çdo civili është tragjedi”, tha Sunak.

I pyetur se kush është përgjegjës për vdekjet e civilëve, ai tha: “Ka dy anë në këtë histori. Izraeli po përpiqet të mbrohet. Nëse një organizatë terroriste e cila po kryen këto sulme po futet qëllimisht brenda popullatës civile, atëherë ata duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë.

“Izraeli, nga ana tjetër duhet të marrë çdo masë paraprake për të shmangur lëndimin e civilëve, por kjo do të jetë shumë e vështirë nëse organizata që ka shkaktuar vuajtje të panumërta për popullin izraelit fshihet mes civilëve, duke i vënë në rrezik ata qëllimisht”, tha Sunak.

“Too many civilians are dying, of course too many civilians are dying,” Rishi Sunak says

The PM is asked about Israel’s actions in Gaza by Alicia Kearns, the Chair of the Foreign Affairs Committee

Liaison Committee live: https://t.co/BFdF620ZOe pic.twitter.com/osWIfbNVJJ

— BBC Politics (@BBCPolitics) December 19, 2023