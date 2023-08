Tableta kundër kancerit filloi të testohet te njerëzit: Shkatërron kanceret e ngurta

Shkencëtarët amerikanë kanë zhvilluar një ilaç në formën e një pilule që në testet paraklinike shkatërroi të gjitha kanceret e ngurta dhe la qelizat e shëndetshme të pandryshuara, raporton agjencia gjermane e lajmeve dpa.

Shkencëtarët nga City of Hope, një nga organizatat më të mëdha të Amerikës për kërkimin dhe trajtimin e kancerit, publikuan një studim të martën duke detajuar rezultatet e para të testit AOH1996 të “pilulës për vdekjen e kancerit”.

Ilaçi synon variantin kanceroz të antigjenit bërthamor të qelizave në rritje (PCNA) – një proteinë që, në formën e saj të mutuar, është “vendimtare në replikimin dhe riparimin e ADN-së në të gjitha tumoret që përhapen”, tha City of Hope.

Profesoresha që ka zhvilluar një ilaç për 20 vitet e fundit, shpjegoi se si funksionon

Linda Malkas, një profesore në Departamentin e Diagnostifikimit Molekular dhe Terapeutikës Eksperimentale në Qendrën Mjekësore të Kalifornisë, ka zhvilluar ilaçin për 20 vitet e fundit.

Malkas tha, “PCNA është si qendra kryesore e një terminali aeroporti që përmban hyrje të shumta aeroplanësh.”

“Të dhënat sugjerojnë se PCNA është ndryshuar në mënyrë unike në qelizat e kancerit dhe ky fakt na lejoi të hartonim një ilaç që synon vetëm formën e PCNA në qelizat e kancerit.”

“Pilula jonë kundër kancerit është si një stuhi që mbyll një qendër kryesore të linjës ajrore, duke mbyllur të gjitha fluturimet hyrëse dhe dalëse vetëm në aeroplanët që mbajnë qeliza kanceri.”

Profesori i quajti rezultatet premtuese dhe tha se kërkimet kanë treguar se AOH1996 mund të shtypë rritjen e tumorit në modelet e qelizave dhe kafshëve, dhe faza e parë e provave klinike njerëzore është duke u zhvilluar.

Tableta deri më tani është provuar të jetë efektive për disa forma të kancerit

Tableta është treguar efektive në trajtimin e qelizave me origjinë nga kanceri i gjirit, prostatës, trurit, vezoreve, qafës së mitrës, lëkurës dhe mushkërive.

Është testuar në më shumë se 70 linja qelizore kancerogjene dhe është zbuluar se në mënyrë selektive vret qelizat e kancerit duke ndërprerë ciklin normal riprodhues të qelizave, sipas qendrës kërkimore.

PCNA më parë konsiderohej “e drogueshme”

Autori kryesor i studimit, Long Gu, tha se “askush nuk e kishte vënë në shënjestër PCNA me një ilaç, sepse mendohej të ishte i pamundur, por me sa duket City of Hope ishte në gjendje të zhvillonte një ilaç për një objektiv sfidues”.

Studimi është publikuar në revistën Cell Chemical Biology.