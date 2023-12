Takim i tensionuar i Netanjahut me familjet e pengjeve: Nuk i kthejmë dot të gjithë

Vijojnë të shtohen zërat kundër kryeministrit Netanjahu në Izrael për mënyrën sesi ai po menaxhon situatën e lirimit të pengjeve dhe sulmin e militantëve të Hamasit që i gjeti autoritetet dhe strukturat e sigurisë të papërgatitura.

Së fundmi, kreu i qeverisë ka zhvilluar një takim me familjarët e personave të rrëmbyer nga Hamasi, ku nuk kanë munguar dhe notat e tensionit dhe ngritjes së zërave mes palëve.

Netanjahu iu ka bërë me dije familjarëve së në këto momente në të cilën ndodhet lufta nuk është e mundur që të lirohen të gjithë pengjet, kjo pasi sipas zbulimeve të fundit shumë civilë izraelitë janë rrëmbyer nga banda kriminale dhe nga fraksione të ndryshme militantësh.

“A mund të mendojë dikush me të vërtetë se lirimi i të gjithë pengjeve do të ishte një opsion, dikush do ta refuzonte atë?”, tha Netanjahu.

Megjithatë, sipas familjeve, kryeministri nuk iu “përgjigj pyetjeve” dhe u kufizua në leximin e një teksti të gatshëm.

Ditët e fundit, Hamasi ka publikuar lajme sipas të cilave shumë pengje janë vrarë gjatë bombardimeve të ushtrisë izraelite në Gaza, gjë që ka detyruar autoritetet të nisin hetime për zbardhjen e këtyre pretendimeve.

