“Tani s’mund të jesh objektive me Greqinë”! Darkë çiftesh, xhiro me skaf, presidentja e KE nën kritika pas vizitës private, si mikeshë e Micotaqis

Shëtitja e fundit e Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kretë si mysafire e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe gruas së tij ka ngjallur një valë kritikash.

Von der Leyen dhe bashkëshorti i saj nisën një udhëtim privat tre-ditor në ishullin grek të pushimeve, i cili përfundoi më 14 gusht, – raportojnë media në Bruksel, cituar nga DITA.

Kundërshtarët argumentojnë se këto pushime mund “të njollosin” qëndrimin e Brukselit në lidhje me Athinën.

Çështja e azilit është në qendër të një sërë polemikash, duke përfshirë një skandal spyware, një aksident tragjik të një anije me emigrantë dhe akuzat për kthime të paligjshme të azilkërkuesve.

Eurodeputetja holandeze Sophie in ‘t Veld, ngriti shqetësime për atë që ajo tha se ishte “heshtje e dukshme e KE-së në lidhje me të gjitha këto çështje të lidhura me Athinën, plus vrasjen e pazbardhur të një gazetari”.

Ajo sugjeroi që von der Leyen tani duhet të mbahet mënjanë nga diskutimet brenda KE që përfshijnë Greqinë dhe qeverinë e saj, pasi ajo nuk mund të jetë më e ftohtë dhe objektive.

Von der Leyen dhe partneri i saj u nisën për në Kretë pas një ftese nga Mitsotakis. Kryeministri i qendrës së djathtë dhe gruaja e tij pritën çiftin në rezidencën verore të liderit grek që ndodhet në qytetin gadishullor të Akrotirit.

Media lokale zarpanews.gr, tha se ndërsa ishin në pushime, çiftet shijuan një darkë në Kretë, në sfondin e gjirit piktoresk të Soudës. Gjatë qëndrimit të tyre, von der Leyen dhe burri i saj eksploruan Muzeun Arkeologjik të Chania.

Për më tepër, Mitsotakis e trajtoi çiftin në një turne me skaf në plazhet e Sfakias, i cili u monitorua nga rojet bregdetare greke. Një moment kryesor i udhëtimit të tyre përfshinte një pushim për drekë në plazhin me guralecë Marmara, i vendosur në bregun jugor të ishullit.

Nuk është hera e parë që Von der Leyen merr kritika për vizitat e saj në Greqi. Në vitin 2020, prania e saj në kufirin grek me Turqinë shkaktoi një reagim të ashpër.

Në atë kohë, autoritetet greke po përdornin gaz lotsjellës për të penguar emigrantët që përpiqeshin të kalonin kufirin. Përshkrimi i saj i Greqisë si “mburoja” e Evropës në një konferencë shtypi gjatë vizitës intensifikoi më tej kritikat.

Në muajt e fundit, qeveria e Mitsotakis është vënë nën një shqyrtim të konsiderueshëm nga Brukseli. Një aksident tragjik i kohëve të fundit ku humbën jetën 82 emigrantë në qershor nxiti akuzat se varka e tyre u përmbys nga roja bregdetare greke, rreth 45 milje detare larg brigjeve të Pylos.

Incidenti është bërë një temë e nxehtë në të gjithë Bashkimin Evropian. Shumë prej tyre tani po bëjnë thirrje për hetime të BE-së dhe të pavarur mbi veprimet e rojes bregdetare greke dhe të agjencisë kufitare të BE-së Frontex, – raporton DITA.

Pavarësisht zhurmës, një zëdhënëse e KE theksoi se udhëtimi i fundit i Von der Leyen iu përmbajt udhëzimeve të KE si një veprim në rrethana private. Burime nga brenda Komisionit hodhën poshtë pretendimet se Brukseli qëndroi i heshtur për spyware-in, mbytjen e anijes dhe polemika të ngjashme, ndikuar nga sjellja e zonjës Von ser Lyen.

