Tarifat e bagazheve të dorës së linjave ajrore mund të ndalohen falë një votimi të ardhshëm në BE-së!

Me standarde të ndryshme të bagazheve të dorës nëpër linja ajrore, mund të jetë e vështirë të shmangen tarifat e fshehura. Tarifat e bagazheve të dorës së shpejti mund të jenë një gjë e së kaluarës pasi BE-ja kërkon të thjeshtojë çmimin e biletave për udhëtimet ajrore.

Komiteti i Peticioneve i Parlamentit Europian ka miratuar njëzëri një rezolutë që u bën thirrje kompanive ajrore të garantojnë që pasagjerët të mund të transportojnë bagazhet e kabinës pa pagesë. Ai u kërkon vendeve që të zbatojnë një vendim për bagazhet e dorës të bërë nga Gjykata Europiane e Drejtësisë në vitin 2014.

Një votim zyrtar nëse do të miratohet rezoluta do të bëhet në Parlamentin Europian në tetor. BE-ja dëshiron të zgjidhë dy probleme kryesore: linjat ajrore që kanë politika jokonsistente të bagazheve të dorës që shkaktojnë konfuzion për pasagjerët. Plus reklama të paqarta që mund të nënkuptojnë tarifa të fshehura të bagazheve kur blini biletën tuaj.

Në vitin 2014, Gjykata Europiane e Drejtësisë vendosi se bagazhet e kabinës që përputhen me kërkesat “e arsyeshme” për madhësinë dhe peshën ishin një pjesë thelbësore e udhëtimit ajror. Gjykata në mënyrë efektive vendosi që pasagjerët nuk duhet të paguajnë shtesë – por vendimi nuk u zbatua kurrë.

Rezoluta e re rekomandon zbatimin e këtij vendimi për të hequr qafe tarifat shtesë për çantat e dorës. Ai gjithashtu kërkon qartësi për pasagjerët se çfarë është saktësisht madhësia dhe pesha “e arsyeshme”.

Standardet e peshës dhe madhësisë mund të ndryshojnë shumë midis linjave ajrore të ndryshme. Kjo është veçanërisht problematike për pasagjerët me fluturime lidhëse në linja ajrore të ndryshme që kanë standarde të ndryshme, duke rritur mundësinë që ata të paguajnë tarifa shtesë në portën e imbarkimit.

BE-ja po u kërkon gjithashtu linjave ajrore që të jenë më të përgjegjshme me pasagjerët kur ofrojnë informacione për kostot shtesë, si tarifat për ndarjen e vendeve dhe kohën e fluturimit. Ndalimi i mundshëm i tarifave të bagazheve të kabinës është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të thjeshtuar biletat dhe tarifat për udhëtimet ajrore në të gjithë BE-në.

Në fillim të këtij viti, Ministria e Çështjeve të Konsumatorit të Spanjës nisi një hetim ndaj linjave ajrore të shumta me kosto të ulët mbi tarifat e bagazheve të dorës. Ai tha se ndarja e këtyre tarifave nga çmimet e biletave nënkuptonte se transportuesit mund të ofronin çmime konkurruese që nuk pasqyronin koston totale që paguanin pasagjerët.

Prandaj, konsumatorët mund të mashtrohen duke besuar se po merrnin një marrëveshje më të mirë se sa janë në të vërtetë. Ekzistojnë gjithashtu shqetësime se motorët e kërkimit mund t’u japin një avantazh të padrejtë linjave ajrore që reklamojnë këto tarifa super të ulëta.