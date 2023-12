Operatorët turistikë: Ky është qyteti që është prenotuar i gjithi për festat e fundvitit

KRYETARI I BASHKISË SË KORÇËS

“Do të kemi një kalendar shumë të ngjeshur me aktivitete, në teatër në disa nga hapësirat publike. Do të jetë një muaj gjatë të cilit Korça do të kthehet në kryeqytetin e festave të fundvitit për të mirëpritur edhe mijëra vizitorë që zgjedhin Korçën si destinacion të festimeve të këtyre festave”