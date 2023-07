Të gjithë sytë nga qielli mbrëmjen e sotme, Hëna ka një surprizë për ju…

E para nga 4 superhënat që do të shfaqen në vitin 2023, do të jetë sot, më datën 3 korrik, e cila gjithashtu do të cilësohet si më e ndritshme se eventet e tjera hënore këtë vit.

Hëna e plotë dhe me një ndiçim maksimal do të shfaqet më 3 korrik dhe kulmi i ndriçimit të saj do të jetë në orën 01:00 të mesnatës me orën europiane.

Sipas kushteve të motit, ju mund ta shikoni superhënën duke parë në juglindje pas perëndimit të diellit.

Kjo ngjarje ndodh kur Hëna arrin fazën e saj së plotë në një pikë në rrugën e saj rreth Diellit, ku është më afër Tokës dhe me sy të lirë duket më e madhe se herët e tjera.

Ndërsa shumica e viteve kanë 12 Hëna të plota, 2023 do të ketë 13 nga këto ngjarje hënore.

Do të ketë dy superhëna në gusht, duke përfshirë një hënë blu, e cila do të jetë Hëna më e afërt me Tokën këtë vit.

Superhëna e katërt dhe e fundit në 2023 do të shfaqet më 29 shtator.

j.l./ dita