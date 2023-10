“Të shmangim pasojat negative”- Presidenti amerikan kërkon të vendosë nën kontroll Inteligjencën Artificiale

Presidenti Joe Biden ka zbuluar veprimet më gjithëpërfshirëse të ndërmarra ndonjëherë për të kontrolluar inteligjencën artificiale për të siguruar që teknologjia nuk mund të shndërrohet në armë.

Urdhri, i zbuluar të hënën, do t’u kërkojë zhvilluesve si Microsoft , OpenAI dhe Google të kryejnë teste sigurie dhe të dorëzojnë rezultatet përpara se të lançojnë modelet për publikun.

Këto rezultate do të analizohen nga agjencitë federale, përfshirë Sigurinë Kombëtare, për të adresuar kërcënimet ndaj infrastrukturës kritike dhe rreziqet kimike, biologjike, radiologjike, bërthamore dhe të sigurisë kibernetike.

Sipas Daily Mail, Biden beson se edhe tani qeveria është vonë për të adresuar rreziqet e mediave sociale dhe tani të rinjtë amerikanë po përballen me çështje të lidhura me shëndetin mendor.

Urdhri ekzekutiv i së hënës është një lëvizje ‘urgjente’ për të frenuar teknologjinë përpara se të shtrembërojë nocionet bazë të së vërtetës me imazhe të rreme, të thellojë pabarazitë racore dhe sociale, të sigurojë një mjet për mashtruesit dhe kriminelët dhe të përdoret për luftë.

Përafërsisht 15 kompani kanë rënë dakord të zbatojnë angazhimin vullnetare të sigurisë sndaj Teknologjisë Artificiale, por urdhri ekzekutiv synon të sigurojë rregullore konkret. Disa kompani, duke përfshirë Microsoft dhe OpenAI, kanë dëshmuar gjithashtu para Kongresit, për sigurinë e chatbot-eve të tyre.

Urdhri i ri pasqyron përpjekjet e qeverisë për të formësuar se si Inteligjenca Artificiale evoluon në një mënyrë që mund të maksimizojë mundësitë e saj dhe të përmbajë rreziqet e saj.

Inteligjenca artificiale ka qenë një burim interesi personal për Biden, me potencialin e tij për të ndikuar në ekonominë dhe sigurinë kombëtare.

Shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, Jeff Zients, kujtoi se Biden i dha ekipit të tij një direktivë për të lëvizur urgjentisht lidhur me këtë çështje, duke e konsideruar teknologjinë një përparësi kryesore.

“Ne nuk mund të ecim me një ritëm normal të qeverisë,” tha Zients i tha presidenti demokrat.

“Ne duhet të lëvizim po aq shpejt, nëse jo më shpejt se vetë teknologjia.”

Kompanitë po kryejnë testimin e tyre për të eliminuar dezinformimin, paragjykimin ose racizmin.

Urdhri do të kërkojë nga zhvilluesit kryesorë të AI që të ndajnë rezultatet e testeve të sigurisë dhe informacione të tjera me qeverinë.

Në përputhje me Aktin e Mbrojtjes, urdhri i së hënës do t’u kërkojë kompanive që zhvillojnë AI të njoftojnë qeverinë federale nëse modelet tregojnë shenja rreziku për sigurinë kombëtare, shëndetin publik dhe sigurinë

Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë do të krijojë standarde për të siguruar që mjetet e AI janë të sigurta dhe të sigurta përpara publikimit.

Departamenti i Tregtisë do të lëshojë udhëzime për etiketimin dhe vulosjen e përmbajtjes së krijuar nga AI për të ndihmuar në dallimin midis ndërveprimeve autentike dhe atyre të krijuara nga softueri.

Një pikë në urdhër është “mbrojtja nga rreziqet e përdorimit të AI për të prodhuar materiale të rrezikshme biologjike”, gjë që përfshin nxjerrjen e “standardeve të reja të forta për shqyrtimin e sintezës biologjike”, thuhet në dokument.

Urdhri prek gjithashtu privatësinë, të drejtat civile, mbrojtjen e konsumatorëve, kërkimin shkencor dhe të drejtat e punëtorëve

Një zyrtar i administratës, i cili parashikoi urdhrin në një telefonatë të së dielës me gazetarët, tha se listat e detyrave brenda urdhrit do të zbatoheshin dhe përmbusheshin nga 90 ditë deri në 365 ditë, me çështjet e sigurisë dhe sigurisë që përballen me afatet më të hershme.

Ndërsa pjesa më e madhe e porosisë ka të bëjë me rreziqet e zhvillimit të Inteligjencës Artificiale, Biden është i vetëdijshëm për potencialin e teknologjisë për të përfituar publikun duke i bërë produktet më të mira, më të lira dhe më të disponueshme.

“Inteligjenca Artificiale është në jetën tonë kudo. Dhe do të jetë edhe më e përhapur,”tha Zients.

“Unë mendoj se është një pjesë e rëndësishme për ta bërë vendin tonë një vend edhe më të mirë dhe për ta bërë jetën tonë më të mirë… në të njëjtën kohë, ne duhet të shmangim anët negative.”

Me Kongresin ende në fazat e hershme të debatit për mbrojtjen e AI, urdhri i Biden shtron një perspektivë të SHBA-së, ndërsa vendet në mbarë botën garojnë për tu marrë parasysh udhëzimet e tyre.

Pas më shumë se dy vitesh diskutime, Bashkimi Evropian po vendos hapat e fundit në një grup të plotë rregullash që synojnë aplikimet më të rrezikshme për teknologjinë. Kina, një rival kyç i AI për SHBA-në, ka vendosur gjithashtu disa rregulla.

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak gjithashtu shpreson të luajë një rol të spikatur për Britaninë si një qendër e sigurisë së AI në një samit që Zëvendës Presidentja Kamala Harris planifikon të marrë pjesë këtë javë.

a.c./dita