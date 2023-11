Tekat pa takt të Greqisë

Artan Xh. DUKA

Nuk mban “era” BE!

Rasti Beleri është shfaqja më e fundit e karshillëkut grotesk grek ndaj nesh. U është bërë huq por kusure kemi edhe ne. Trysnitë, tekat pa takt e qasja “marr për dore” e Greqisë ndaj shtetit shqiptar prej viteve 90 stonon me sjelljen e një vëndi në BE, një etnitet me të cilën jemi nanurisur gjatë dhe vërtet e idolizojmë dhe e kundrojmë si “Eldorado” të demokracisë dhe shtetit ligjor.

Por mesa duket, tjetër gjë të jesh në BE e tjetër gjë të sillesh si e tillë. Greqia nuk është rast unik në BE kur vjen puna tek mosrespektimi i vlerave të Brukselit e zhgënjimi nuk mban vetëm emrin tonë. Problemet me financat publike, shantazhi me veto, mosnjohja e etnive, ligji luftës(!) etj nyje të litarit absurd pafund për një shtet të BE, nuk mbajnë “era” BE! E kjo, kur nga Shqipëria e rajoni, pritet të kalojnë “ylberin” e të jenë më qelibar se vetë ca në BE, pa t’u hapet ndonjë qoshe në BE!

Lidhja e shkurtër greke e fatit të dosjes Beleri me fatin e integrimit të Shqipërisë në BE është mjerim për marrëdhëniet mes nesh që duhet të ishin krej ndryshe, njëlloj si Britania e Madhe dhe Irlanda, sepse datojmë që nga kohrat e legjendave! Ajo pështjellon atje ku nuk ka arsye përse dhe nxjerr në pah një mori problematikash të reja e të vjetra mes nesh.

Lajm për Greqinë?!

Qasja greke ndaj dosjes Beleri (por jo vetëm) të lë përshtypjen sikur Greqisë nuk i ka mbërritur ende lajmi i reformës sonë në drejtësi dhe ata akoma nisen me atë se në Shqipëri kryeministri është vet zot e vet shkop!

Për një qytetar me nënshtetësi dyfishe, Greqia është në të drejtën e saj të interesohet për fatin e tij në përballjen me drejtësinë; ambasadat e konsujt për atë punë janë. Por, përdorimi pa llogjikë i këtij rasti si “flamur” edhe prej atyre që mbajnë postet më të larta matanë, shantazhet me veton (imagjinoni Sërbinë para Kosovës në BE!) etj, jo vetëm nuk shkon dhe provokon marrëdhëniet mes nesh por, pse jo, trazon edhe ca ujra në vetë BE, aq sa edhe kancelari “urtë e butë” gjerman detyrohet të thotë ca fjalë në sy.

Greqia e di se në Shqipëri ka ndodhur e paimagjinueshmja me reformën në drejtësi. E di, sepse ky “purgator” ka edhe vulën e BE ku Greqia bën pjesë dhe se, së bashku me SHBA, janë financuesit, tutorët dhe zëdhënësit e tij. Dhe thelbi i reformës nuk është vetëm revanshi i ligjit ndaj zullumit të djeshëm politik por dhe pavarësia e munguar gjatë e drejtësisë ndaj saj si garanci për më tej. Greqia, që përmes BE, ka “vulë” në reformën në drejtësi, nuk ka punë me gjyqësorin shqiptar dhe, nëse mbetet e zhgënjyer, ka edhe Strasburg!

Jep dorën, fut stërkëmbëshin!

Tashmë drejtësia, falë edhe BE ku Greqia bën pjesë, ka nisur rrugëtimin “Beni ecën vetë” dhe Greqia nuk ka punë të fusë shkop nëpër këmbë. Sot politikanit, kryeministrit shqiptar, kujtdo me pushtet, nuk i ecën më fjala tek drejtësia si deri dje e nëse ndodh e troket tek dera e saj, troket kur e thërrasin se mund t’i ketë dalë emri për keq!

Greqia e di thelbin e kësaj reforme në drejtësi ndaj dhe qasja e zgjedhur prej saj vë në dyshim sinqeritetin grek ndaj suksesit të saj në Shqipëri. Trysnia e shantazhi grek ndaj politikës e drejtësisë shqiptare është mesazhi më befasues nga një vënd anëtar i BE sepse ai dekurajon vijimësinë e suksesin e kësaj reforme dhe vetë rritjen e besimit qytetar tek ligji njëlloj për të gjithë, pavarësisht numrit të pasaportave në xhep.

Kjo dalje kundër vetes, kjo qasje me dy kute nga një vënd anëtar i BE, jo vetëm intimidon drejtësinë e brishtë shqiptare që kërkon shansin për të hedhur shtat pakthim por dhe paragjykon vetë ecurinë e reformës deri më tani, si dhe rolin e SHBA e BE në ndërtimin e funksionimin e saj. I bie që SHBA e BE kanë bërë një vrimë në ujë (sipas Greqisë) dhe në Shqipëri asgjë nuk ka ndryshuar me drejtësinë e kryeministri si gjithnjë, ka gjithshka në dorë!

“Mirë” kur është keq!

Pyetja lind nëse a dëshiron vërtet Greqia që Shqipëria të bëjë përpara e modernizohet me reformat e saj apo mos vallë për të Shqipëria është e “mirë” dhe në “rregull” kur është keq e rrëmujë? Kur drejtësia mbetet e brishtë dhe e varur nga politika dhe Greqia bën trysni pa teklif tek politika jonë sa herë t’i teket asaj?

Me qasjen ndaj dosjes Beleri, Greqia po nënkupton dhe po i përcjell sot botës apelin që të mos besojnë tek reforma në drejtësi, se drejtësia shqiptare është po ajo si më parë dhe SHBA e BE kanë rrahur ujë në havan! Se gjithcka është në dorën e qeverisë e një njeriu të vetëm atje dhe se prokurorët e gjykatësit mbeten zara të pushtetit dhe se për çdo “paudhësi” të tyre, përgjegjës mbetet qeveria e shteti shqiptar që nuk e panë të udhës të “ndërhyjnë”!

Gjen shesh pa bën përshesh

E kështu ndodh kur lëshohet pe papushim ndaj tekave pafund të fqinjit jugor. Kur e padrejta e absurdi tolerohet (varret e ushtarëve, kreu i Kishës, kortezhet e pelegrinazhet, shkollat etj) dhe më pas ajo serviret nga Greqia si e “drejtë” e mohuar gjatë që hap oreksin për të tjera padrejtësi e absurde më pas (shto edhe censusin mot)!

Kur mungon minimumi i reciprocitetit mes nesh dhe belbëzojmë apo nuk bëzajmë fare për të drejtat tona historike si Çamëria, arvanitasit, ligji primitiv e dashakeqës i luftës etj plot. Kur inagurojmë me bujë një bust grek me shkrim grek në tokë shqiptare dhe nuk përkujtojmë solemnisht me ceremoni si shtet martirizimin e Çamërisë as këtej kufirit (se andej kufirit as nuk bëhet fjalë), kur mburrim trashëgiminë arbëreshe por nuk guxojmë apo begenisim të bëjmë një qokë si shtet tek trevat e Çamërisë dhe arvanitasit në Greqi për të inkurajuar vetëdijen kombëtare edhe tek ata etj.

E për këto kusure, përgjegjësinë tek ne e ka politika e qeveria që sillen sikur kanë “mizën nën kësulë”. Jemi jashtë territorit të drejtësisë që të fshihen pas pavarësisë së saj dhe Greqia gjen shesh, pa bën përshesh! Politika bën mirë tani të ndjekë shëmbullin e drejtësisë duke lënë pas kompleksimet e trashëguara dhe shënuar vijat e kuqe të reciprocitetit me Greqinë. Reciprociteti nuk është karshillëk ndaj tjetrit por respekt ndaj vetvetes dhe nga të tretët më pas.

