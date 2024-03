TELEBINGO SHQIPTARE: 13 mijë Euro fitohen në Kavajë, tërhiqet dhe çmimi “Rroga TeleBingo”

Në shortin e datës 17 Mars nga loja “Rrota e Fatit” janë fituar 475.000 lekë nga fituesit e përzgjedhur një javë më parë, ku konkretisht kanë fituar: Alberti nga Tirana 34.000 lekë, Luljeta nga Fieri 103.000 lekë, Ermal nga Tirana 26.000 lekë, Davë nga Lezha 27.000 lekë, Arjan nga Vlra 26.000 lekë, Sazan nga Korca 25.000 lekë, Selim nga Tirana 26.000 lekë, Kastriot nga Rrësheni 36.000 lekë, Makbule nga Durrësi 35.000 lekë, Llambi nga Tirana 25.000 lekë dhe Shaban nga Vlora 32.000 lekë. Teksa janë përzgjedhur dhe 10 lojtarë të tjerë të cilët do të provojnë shansin e rulotës të dielën e ardhshme për të fituar dhe ata miliona lekë CASH. . Numrat serial të kontrabiletave të përzgjedhura për “Rrotën e Fatit” janë:

202797080750- Fier 202946200880- Korcë 202958705538- Fier 202921330406- Durrës 202805191030- Kukës 202811992543- Gjirokastër 202834517085- Tiranë 202958708338- Fier 202921692421- Tiranë 202824843848- Tiranë

Ndërsa loja telefonike, në “betejën” për të qelluar një nga cmimet e mëdha si “Rroga Telebingo” apo “Super Peta”, fituesit kanë vijuar si më poshtë:

Lumturi Allko nga Tirana, fitues me 95.000 lekë. Leonora Liko nga Korca, fituese me 60.000 lekë dhe një SmartËatch nga Atom Computer. Kristi Beshi nga Tirana, fitues me 90.000 lekë dhe një Camera Go Pro nga Atom Computer. Sokol Saliaj nga Vlora, fitues me 55.000 lekë dhe një Laptop nga Atom Computer Gëzim Terziu nga Tirana, fitues me 55.000 lekë dhe një tjetër Laptop nga Atom Computer. Igli Hidra na Tirana, fitues me 85.000 lekë dhe nje tablet dhuratë ekstra nga Atom Computer. Emel Koca nga Tirana, fituese me 75.000 lekë.

E ndërsa në studio është mirëpritur fituesja nga java e kaluar për cmimin”RROGA TELEBINGO”. Znj. Nagjije Bardhoshi nga Kukësi duke nisur nga ky muaj dhe për një vit rresht tashmë ka siguruar vlerën e 50.000 lekëve në numrin e saj të llogarisë, duke ju shtuar kështu borderosë së Telebingo-s Shqiptare.

Në shortin e goglave çmimi i madh ka kapur vlerën e 1.303.750 lekëve të rinj dhe bileta fituese rezulton të jetë blerë tek shitësi Agron Shima në qytetin e Kavajës me adresë tek Bulevardi “Indrit Cara”. Numri serial i biletës fituese të BINGOS është 202802889803.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 16.253 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 230 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 1.885 lekësh. Numri i fatit për shortin e datës 17 Mars 2024 është shpallur numri 8 dhe të gjitha ata lojtar që kanë numrin e fatit 8 të shënuar në “Vërtetimin e Pagesës” fitojnë një biletë falas të javës së ardhshme.

Listës së dëshmitarëve të kësaj loje i janë shtuar dhe dy fitues të Bingos nga java e kaluar. Ata ishin Shkëlzen Llulla nga Kruja dhe Krisanthi Puci nga Gjirokastra. Kompania gjithashtu rikujton dhe njofton të gjithë ndjekësit se javën e kaluar kanë qënë 3 fitues Bingo, dhe fituesi i Tiranës rezulton se ende nuk është paraqitur të tërheqi cmimin. Sipas rregullores së lojës ky lojtar do të pritet 60 ditë kalendarike për të tërhequr cmimin e tij.

Dhe mos harroni, çdo javë luajmë për 6 çmime të mëdha të lojës telefonike dhe shortin e goglave! Fituesi mund të jesh ti dhe mjafton një biletë për të qenë ti fituesi!

Nr Kontakti: 0672078190 Web: telebingo.al Adresa: Rruga “Qamil Guranjaku”, Tiranë