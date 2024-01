TELEBINGO SHQIPTARE: Fituesit dhe çmimet e megashortit të 31 dhjetorit

Si asnjëherë më parë MegaShorti i TeleBingos Shqiptare i dhuron të gjithë zarfet e lojes telefonike, ku mes tyre dhe nje Apartament 2+1, teksa BINGO kalon vlerën e +120 Milionë lekëve dhe fitohet ne Korçë!

Nata e ndërrimit të viteve shënoi një ndryshim të madh në jetën e disa lojtarëve të Telebingos Shqiptare. Në shortin e datës 31 Dhjetor, ashtu siç dhe ishte premtuar, janë dhuruar të gjitha çmimet e lojës.

Kjo maratonë milionash startoi me perzgjedhjen e 10 kontrabiletave fituese të lojes “Rrota e Fatit”, fitues të cilët do të jenë të ftuar LIVE në shortin e radhës më datë 14 Janar 2024, për të bërë lojën e tyre nga e cila kanë të garantuara +30.000 lekë e më tepër. Kontrabiletat e përzgjedhura vijojnë si më poshtë:

Petrin Xhoga, Korce me numer serial te biletes 602867750471 Leonard Qosja, Ura Vajgurore me numer serial te biletes 602 881684387 Leonor, Tirane me numer serial te biletes 60285367468 Yllka Mamaqi, Tirane me numer serial te biletes 602869923762 Pellumb Hazizaj, Tirane me numer serial te biletes 602843508228 Anila, Tirane me numer serial te biletes 602874598908 Eriges Hebibasi, Tirane me numer serial te biletes 602855222800 Alma Toska, Kucove me numer serial te biletes 602850951250 Lintin, Tirane me numer serial te biletes 602864251216 Megi Baca, Korce me numer serial te biletes602864822052

Me pas ne studio jane pritur 10 fitues te “Rrotes se Fatit” perzgjedhur nga nje jave me pare ne date 24 Dhjetor, te cilet ishin fituesit e te dieles se pare speciale dhe si te tille dhe cmimi i tyre startonte nga 30.000 leke e me teper. Ne total te lojes Rrota e Fatit jane dhuruar 515.000 lekë

Atmosfera e festave ne shtepite e te gjithe shqiptareve shoqerohej nga ky spektakel ku do te dhuroheshin: 3 Rroga Telebingo, 2 Super Peta, 2 cmime “100 sekonda ne Spar”, zarfet +40.000 leke, APARTAMENT 2+1 me vendodhje ne Tirane dhe MegaBingo +100.000 Euro. Dhe fatlumet e shortit me te madh te vitit ishin nga qytete te ndryshme, detajet e te cileve i gjeni me poshte:

Telefonata 1 ne Tirane, Gazmend Kerciku fiton 90.000 leke dhe nje smart tv nga Telebingo.

Telefonata 2 ne Elbasan, Alban Kodra fiton 115.000 leke dhe nje smartphone nga Redline.

Telefonata 3 ne Tirane, Vitor Gjonaj fiton 50.000 leke, nje smartphone nga Atom Computer dhe cmimin shume te preferuar nga te gjithe…lojen “100 sekonda ne Spar”

Telefonata 4 ne Tirane, Xhafer Selimaj fiton 120.000 leke dhe nje smart tv nga Telebingo.

Telefonata 5 ne Tirane, Denisa Zerellari fiton 120.000 leke dhe nje smartwatch nga Atom Computer.

Telefonata 6 ne Lushnje, Fiqeri Sinani fiton 80.000 leke dhe nje smart tv 50” nga J&B Electronics.

Telefonata 7 ne Berat, Bashkim Cela fiton 90.000 leke dhe nje laptop nga Atom Computer.

Telefonata 8 serish ne Berat, Krista Prifti fiton 125.000 leke dhe nje smartphone nga Redline.

Telefonata 9 ne Elbasan, Alma Hyka fiton 40.000 leke, nje laptop nga Atom Computer dhe serish lojen “100 Sekonda ne Spar” kohe ne te cilen do te kete mundesi te rrembej cfare te deshiroj ne Spar pa asnje limit brenda afatit kohor 100 sekonda.

Telefonata 10 ne Tirane, Jardize Kuzari fiton 90.000 leke dhe nje tablet nga Atom Computer.

Telefonata 11 ne Tiranë, Hajri Shuaipi fiton 80.000 leke dhe smart tv ne Telebingo.

Telefonata 12 ne Shkoder percolli nje emocion te vecante tek familja Sadiku e cila u transmetua dhe LIVE ne studio, pasi Edona Sadiku nje vajze e re beri zgjedhjen e saj te zarfeve te preferuar dhe qelloi Apartamentin. Ky Apartament 2+1 në zonen me te zhvilluar te kryeqytetit me vleren e 113.000 Eurove tashme e gezon Edona Sadiku me nje bilete TeleBingo qe i ka kushtuar vetëm 300’leke. E pabesueshme por e vertet, 2024 nis me një hyrje ne Tirane per nje familje ne Shkoder. Krahas çmimit të madh Edona fitoje gjithashtu 40.000 leke dhe nje tablet nga Atom Computer.

Telefonata 13 ne Tirane, Petro Bello fiton 110.000 leke dhe nje scooter nga Redline.

Telefonata e 14 ne Durres, Valentina Meraj fiton 50.000 leke, nje laptop nga Telebingo dhe cmimin e madh “Super Peta” me te cilen do te kete mundesine te fitoje deri ne 15 milione leke CASH ne 14 Janar.

Telefonata 15 ne Korce, Sonila Nake fiton 60.000 leke, nje tablet nga Telebingo dhe nje tjeter cmim te madh… “Rrogen Telebingo”. Sonila i shtohet borderos se Telebingos qe ne Janar te 2024 duke perfituar shumen e 50.000 lekëve çdo muaj per nje vit rresht.

Telefonata 16 ne Fier, Mimoza Lica fiton 110.000 leke dhe nje Play Station 5.

Telefonata 17 ne Elbasan, Luiza Murati fiton 70.000 leke, smartphone nga Atom Computer dhe “Super Petën” duke u bere lojtarja e dyte qe do te kete mundesine te luaje per 15 milione leke CASH te dielen e datës 14 Janar.

Telefonata e 18 ne Diber, Ejona Muca fiton 100.000 leke dhe Rrogen e dyte Telebingo duke i siguruar vetes nje rroge 50.000 lekeshe per çdo muaj per 1 vit rresht.

Telefonata 19 dhe e fundit ndalon ne Berat dhe shpall fitues te Rroges se trete Telebingo Dritan Selenicen. Dhe krahas Rroges Telebingo, Dritani fiton dhe 60.000 leke cash.

Loja Telefonike e dates 31 Dhjetor ishte nje loje qe preku nje fenomen te padegjuar me pare duke dhuruar jo vetëm te gjitha çmimet e premtuara me heret, por cdo zarf te mundshem dhe çmimet e fshehura brenda tyre.

Ndersa ne vijim eshte hedhur dhe shorti i goglave per MegaBingo e cila ka kapur vleren 12.156.800 lekëve te rinj dhe ndalon ne nje fitues te vetem ne Korce. Bileta fituese e super cmimit +120 milione leke (te vjetra) ka numrin serial 602872914017 dhe rezulton te jete blere tek shitesja Juliana Tili me adrese rruga “Kico Greco”!

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 115559 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 60 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 1446 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 2800 lekësh. Numri i fatit për shortin e dates 31 Dhjetor eshte shpallur numri 1 dhe te gjitha ata lojtar qe kane numrin e fatit 1 te shenuar ne “Vertetimin e Pageses” fitojne 300 leke te reja.

Duke nisur nga 1 Janar ne cdo pike shitje Telebingo gjendet ne treg bileta standarte me te cilen luajme per 3 Rroga Telebingo, Super Petën, 1 milioneshin, 100 sekonda ne Spar dhe cmimin e madh Bingo. Te gjithe lojtaret e Telebingos Shqiptare mund te shpaguajne ose blejne bileten e tyre ne cdo moment dhe shorti i radhes do te hidhet ne date 14 Janar 2024 ne oren 16:00 ne Tv Klan! Na ndiqni.