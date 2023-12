Tesla fajëson drejtuesit për pjesët që ajo e dinte që ishin të defektuara

Shreyansh Jain ishte i lumtur kur mori makinën elektrike të tij të parë, një Tesla Model Y e re e vitit 2023. Ai përdori një shumë të konsiderueshme nga kursimet e familjes për ta blerë atë.

“Ne ishim në qiell!” tha Jain, një inxhinier elektronik në Cambridge, Angli.

Euforia e tij u ndal një ditë më vonë, me 115 kilometër, tha Jain për Reuters. Ndërsa po shoqërohej me gruan dhe vajzën e tij tre vjeçare, ai humbi papritmas kontrollin e drejtimit kur bëri një kthesë të ngadalshme në lagjen e tyre. Sistemi i suspansionit para-djathtë i makinës ishte rrëzuar, dhe pjesë të makinës shkuan fort në rrugë duke u ndalur.

“Ato ishin plotësisht të frikësuara,” tha Jain për gruan dhe vajzën e tij. “Nëse do të ishim në një autostradë me 70 milje në orë, dhe kjo do të kishte ndodhur, do të ishte katastrofike.“

Riparimi kërkoi pothuajse 40 orë punë për të rindërtuar sistemin e suspansionit dhe zëvendësuar kolonën e drejtimit. Kostoja ishte mbi 14,000 dollarë dhe Tesla refuzoi të mbulojë riparimet. Jain është një ndër dhjetëra mijëra pronarë të Teslave që kanë përjetuar shpërthime të hershme të pjesëve të suspansionit ose drejtimit, sipas një shqyrtimi të Reuters të mijëra dokumenteve të tyre.

Shpërthimet kronike, shumica në makina relativisht të reja, kanë një histori të paktën shtatë vjet dhe shtrihen në të gjithë gamën e modeleve të Teslave dhe në të gjithë botën, nga Kina në Shtetet e Bashkuara, në Evropë, sipas dokumenteve dhe intervistave me mbi 20 klientë dhe nëntë menaxherë apo teknikë shërbimi të mëparshëm të Teslave.

p.c. / dita