“Jetën që kam do ta ndërroja me…”, gazetari që ka bredhur botën bën rafting në Osum dhe Vjosë, ajo që shkruan më pas në TIMES është e pazakontë

Nga Sean Newsom

The Sunday Times

Në një lumë aq të madh dhe të egër sa Vjosa në Shqipëri, ujëvarat i dëgjon para se t’i shohësh. Gjendemi në gomonen me nëntë ulëse, teksa lundrojmë përgjatë Shqipërisë së Jugut.

Me veshjet e përshtashme dhe jelek shpëtimi, pak a shumë e dimë se çfarë na pret, pasi kemi pronotuar rafting në ujërat shkumë-bardhë, ku përfshihet edhe dalja në atë që ka mbetur lumi i fundit i egër në Europë.

Dallojmë tërësinë e mbetjeve nga përmbytjet që janë grumbulluar përgjatë bregut. Nuk mungojnë as pemë të tëra dhe gurë të stërmëdhenj. Nuk ka si mos të të japë ankth një murmuritje që vjen nga larg dhe fillon e kthehet në ulërimë.

Zemra fillon t’ju rrahë me shpejtësi. Gomonia godet pragjet shkëmborë dhe të duket sikur Zoti po të zbraz një oqean të tërë në fytyrë. Gomonia zhytet dhe për një çast nuk shihni dot asgjë… Por, sapo arrini të fshini sytë, gjendeni përballë një dallge të re, që është më e lartë se ju. As ju shkon ndërmend se çfarë ju pret, pas kësaj.

Falë Zotit, kur u gjenda poshtë një dallge të tillë, në fillim të majit, pas meje qëndronte Endri Hoxha. I dobët, i zhytur në mendime dhe vetëm 25 vjeç, ai vjen nga qyteti historik i Beratit dhe nuk është thjesht një guidë e licencuar në ujërat e bardha, por një anëtar i ekipit kombëtar të rafting-ut të Shqipërisë.

Gjithashtu falënderoj Zotin që shokët e mi në këtë eksperiencë ishin një grup që e donin aventurën dhe bashkëpunonin me Endri Hoxhën. Ndonëse ai na drejtonte nga ulësja e pasme, për ta kaluar këtë aventurë pa ndonjë problem ishte thelbësore që ne, ekuipazhi i tij, tetë turistë gjithsej, të bashkëpunonim.

Dy ditë më parë, të gjithë (me përjashtim të dy miqve të mi) kishim qenë krejtësisht të panjohur për njëri tjetrin. Na kishte bashkuar rastësisht, guida turistike në Shqipëri e Much Better Adventures Raft, Kayak dhe Hike. Ndërsa tani thuajse ishim bërë një.

“Filloni!” bërtiti Hoxha, çfarë nënkuptonte se të gjithë duhet t’u jepnim lopatave në të njëjtën kohë. Kështu që lundruam më tej në përroin pranë nesh dhe nuk lejuam që gomonia të mënjanohej. Shpërblimi ynë ishte një tjetër rrëke me ujë të shkrirë mali, fytyrës.

Momenti kur përshkon dallgën e parë të madhe në një udhëtim rafting është i jashtëzakonshëm. Vetëm kur del nga ana tjetër e kupton se mjeti nuk është rrokullisur dhe fatkeqësia nuk ka qenë e pashmangshme. Të duket si një bekim i ftohtë dhe i lagësht.

Teksa pedalonim drejt pragjeve të tjerë shkëmborë, ankthi u shndërrua në kënaqësi. Kështu u kuptua nga të gjithë se sa udhërrëfyes i mirë ishte Hoxha; jo vetëm i qetë dhe i saktë, por edhe një lexues i shkëlqyeshëm i vorbullave të lumit. Zakonisht, ajo që priste nga ne ishte të poziciononim mjetin me disa lëvizje të shpejta përpara ose pas, teksa ai na drejtonte.

Gjithçka që duhej të bënim ishte t’i vinim veshin komandave që ai jepte dhe të shijonim udhëtimin, ndërsa një mijë pika dielli mesdhetar vallëzonin në lumin që na rrethonte.

Kur, rreth një orë më pas, tërhoqëm gomonen lart në breg, dhe përshuam në këmbë distancën deri tek vendqëndrimi i Hoxhës, nuk më bëhej të largohesha. Isha i lagur nën veshjet mbrojtëse, por, në fakt, më dukej sikur po lundroja ende, ndërsa po zhytesha në qiellin blu veror sipër meje.

Dhe, gjatë udhëtimit gjashtë-ditor, kjo nuk ishte hera e vetme që u ndjeva kështu. Vjosa, për mua, ka qenë gjithnjë në fokus. Lumi rreth 168 milje/ 270 km, i cili rrjedh nga malet e Pindit në Greqi, përshkon Shqipërinë jugore dhe derdhet në Adriatik. Besohet të jetë lumi i fundit vërtet i egër në Europën në perëndim të Rusisë.

Në asnjë pikë përgjatë gjatësisë së vet, Vjosa nuk është kanalizuar, ridrejtuar apo thyer nga diga dhe, pas vitesh fushate për ta mbrojtur, – në të cilën luajti rol edhe Much Better Adventures – në mars, iu dha statusi i parkut kombëtar: parku i parë kombëtar i një lumi të egër në Europë.

Por Vjosa është vetëm një nga mrekullitë të shumta të eksploruara nga ky itinerar në Shqipëri. Zhvilluar nga partnerët pionierë të kompanisë, Zamo dhe Alma Spathara të Albania Rafting Group, ajo përshkon atë që duhet të jetë gjysma e vendit dhe nxjerr në pah të gjitha llojet e bukurive natyrore.

Pa dyshim, që për t’i parë të gjtha duhet të udhëtosh shumë me makinë, shpesh përgjatë autostadave të reja dhe të projektuara bukur e më të mira se autostrada e vjetëruar që përdor rregullisht në Anglinë time. Herë të tjera, ne tundeshim përgjatë rrugëve të pashtruara që dukeshin se do shembeshin në stuhinë e parë.

I lehtë apo i mundimshëm, çdo pjesë e udhëtimit kishte shpërblimin e vet. Në një fshat të vogël malor, por jo të paarritshëm, hëngrëm një vakt që shërbehej tërësisht me prodhime të rritura në fushat me tarraca të fshatit. Në udhëtim përfshihej edhe një shëtitje poshtë malit të shenjtë të Tomorrit dhe dy netë në bujtina të bukura larg vendqëndrimit tonë në Berat, njëra tek “Bujtina Bracaj” në Çorovodë dhe tjetra tek “Vila Përmeti” në qytetin me të njëjtin emër.

Bisedat qenë të shumta, çfarë nuk ishte e çuditshme, kur merret parasysh se sa i mirëarsimuar, me përvojë dhe i artikuluar ishte grupi që përbëhej kryesisht nga femrat. Në moshën 57-vjeçare, unë isha më i vjetri. Pjesa tjetër ishin të paktën 20 vjet më të rinj dhe ndër ta ishte një ekonomist i Bankës së Anglisë, një surfist dhe instruktor zhytjeje, një inxhinier dhënash në NHS England, një nëpunës civil dhe një drejtor kompanie.

Shumica ishin veteranë të turneve të Much Better Adventures, ose të grupimeve të ngjashme. Prandaj nuk ishte për t’u habitur që ata kishin shumë të përbashkëta, duke përfshirë një oreks për vakte të shijshme shqiptare që vazhdonin edhe pas mesnatës.

Dhe nëse ndonjëherë biseda shteronte, pamja nga dritarja ishte mahnitëse: fusha me lule të egra dhe bari i harlisur pranveror në luginat malore të Shqipërisë jugore, thyheshin në të rrallë nga qyteza të vogla.

Ndërsa makina ecte dhe guida na fliste për historinë bashkëkohore të vendit, kuptuam se peizazhi nuk është rezultat i një planifikimi të kujdesshëm, por tregues i katastrofës së vazhdueshme të shekullit të 20-të. Herë nën pushtim, herë në luftë, për një periudhë shumë të gjatë nën diktaturën komuniste e, me raste, një anarki.

Tani, çuditërisht, duket si një Kopsht Europian i Edenit – një vend i pacenuar dhe i larë në rrezet e diellit. Të gjithë u ndjemë shumë me fat që e vizituam përpara vapës përcëlluese të verës dhe përpara fluksit në rritje të vizitave të europianëve, australianëve dhe amerikano-veriorëve.

Lumenjtë e Shqipërisë janë xhevahirët e këtij vendi. Me rrjedhjen e vrullshme poshtë maleve me bore, teksa mbush gjysmën e luginës së vet me drurë dhe gurë, madhështia e Vjosës është e pakrahasueshme. Hera tjetër kur kam parë një vrull të tillë rrjedhjeje ka qenë në veri të Kanadasë.

Por për mua, mrekulli mbi mrekullitë ishte Osumi, i cili rrjedh i pastër përmes një shtrirjeje gëlqerore dhe ka krijuar 16 milje/ 25 km me kanione të ngushta. Herë pas here, nën ujëvarat e tyre dhe dredhkat pasuese, këto kanione duken si animacione kompjuterike, të destinuara për pjesën tjetër të filmave të “Avatar”.

Në të dyja rastet, si në Vjosë ashtu edhe në Osum, zgjohet një habi nga zhurma që vjen teksa bën rafting nëpër to. Në fakt, kaq e fuqishme ishte kjo ndjenjë sa, po të isha në të njëjtën moshë me pjesën tjetër të grupit, mund të ma kishte ndryshuar rrjedhën e jetës.

Këtë e thashë edhe natën e parafundit atje, kur dikush bëri atë pyetjen që e mbyll bisedën pas darke, pasi i futë të gjithë në mendime. “Me çfarë do ta ndërronit jetën që keni?” Përgjigja ime më befasoi edhe mua. “Guidë raftingu këtu në Shqipëri” – thashë.

—-

Botuar në The Times. Përktheu për DITA, Edona Llukaçaj. Autori, shkrimtar udhëtimesh dhe profesor, Sean Newsom ishte në këtë udhëtim i ftuar nga “Much Better Adventures”, i cili organizon udhëtime në Shqipëri.