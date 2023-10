Thirrja e UT-së: Pajisuni me Kartën e Studentit që të përfitoni 2 500 shërbime

Rreth 2500 shërbime të ndryshme do të mund të përfitohen nga studentët, përmes Kartës së Studentit, që ofrohet nga Bashkia e Tiranës.

Me nisjen e vitit akademik, Agjencia e Rinisë pranë Bashkisë Tiranë dhe Universiteti i Tiranës, nisën edhe serinë e prezantimeve të Kartës së Studentit në fakultetet e këtij

universitetit. Prezantimi po bëhet përmes një panairi “shëtitës”, i cili u hap së pari në fakultetin më të madh të UT-së, atë të Ekonomisë. Synimi i këtij panairi është t’u mundësojë të gjithë studentëve takimin e drejtpërdrejtë me bizneset nga të cilët mund të përfitojnë shërbimet e tyre përmes Kartës së Studentit.

Drejtoresha e Agjencisë së Rinisë, Enkelejda Hamzaj bën me dije se janë 2500 subjekte, publike dhe private, të cilat ofrojnë shërbime me tarifa të reduktuara tek Karta e Studentit, ndaj paisja me kartë është një mundësi mjaft e mirë për çdo student.

“Karta e Studentit është një ndër punët e mira që Bashkia e Tiranës ka bërë. Bashkia e Tiranës, ky universitet dhe gjithë kompanitë pjestare të Kartës së Studentit janë krah më krah për të mbështetur studentët, dhe kjo na bën të gjithëve krenarë. Abonetë falas, subvencionimi me 50% i konvikteve, dhe shumë elementë të tjera janë prioritet të bashkisë”, ka bërë me dije nënkryetari i Bashkisë Tiranë, z. Andi Seferi.

Universiteti i Tiranës fton të gjithë studentët që të pajisen me Kartën e Studentit dhe të bëhen pjesë e përfitimit të shumë shërbimeve që ajo ofron.

p.k\dita