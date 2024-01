“Time Out”/Kjo është lista e qyteteve më të mira në botë për vitin 2024

Në fillim të vitit, revista “Time Out” publikon listën e përditësuar të 50 qyteteve më të mira në botë, të cilat ia vlen të vizitohen çdo vit. Për vitin 2024, sapo është publikuar renditja e qyteteve më të mira, ku një pjesë e mirë janë në Europë.

Përpara se të rezervoni fluturimet për udhëtimin tuaj të ardhshëm, kontrolloni listën e mëposhtme.

Nju Jorku doli i pari dhe më i miri për vitin 2024, ndërsa në vendin e dytë është Cape Town. Treshja mbyllet me një kryeqytet europian, që është edhe qyteti më i mirë i kontinentit të vjetër. Bëhet fjalë për Berlinin, i cili është “plot me gjëra të mahnitshme për të bërë dhe parë: restorante, mëngjes i vonë dhe disa muze që duhen vizituar“, sipas Time Out.

Lista e qyteteve më të mira të vitit 2024 u krijua në bashkëpunim me “Potentia Insight”, i cili anketoi mijëra banorë të qyteteve nga e gjithë bota për gjithçka, nga çmimet e shtrenjta dhe cilësia e ushqimit, kultura dhe jeta e natës deri tek sa të lumtur janë ndihen vizitorët, gjithashtu se sa e lehtë është të bësh miq.

10 qytetet më të mira në botë për vitin 2024 sipas Time Out:

1. New York City, SHBA

2. Cape Town, Afrika e Jugut

3. Berlin, Gjermani

4. Londër, MB

5. Madrid, Spanjë

6. Mexico City, Mexico

7. Liverpool, MB

8. Tokio, Japoni

9. Romë, Itali

10. Porto, Portugali

a.c./dita