Tirana qendër festimesh për Ditën e Verës, Veliaj zbulon aktivitetet që do të mbahen sot në kryeqytet

Tirana është kthyer në një qendër festimesh për Ditën e Verës. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka zbuluar disa nga aktivitetet që do të mbahen sot në kryeqytet, gjatë një interviste televizive në “Aldo Morning Show”.

Veliaj u shpreh se Bashkia e Tiranës ka organizuar një pafundësi aktivitetesh në disa vende të ndryshme në kryeqytet. Ai përmendi Pazarin e Ri, që sot do të mirëpresë karnavalet. Ndërkohë që në orët e vona të mbrëmjes në këtë zonë të Tiranës do të mbahet edhe një koncert me emra të mirënjohur të muzikës shqiptare.

“Sot ka një pafundësi aktivitetesh dhe në një pafundësi vendosh. Në sheshin “Skënderbej” kanë filluar të mbërrijnë makinat e para të një super lëvizje që quhet Retro dhe koleksionon makinat e vjetra. Kemi disa qendra aktivitetesh. Pazari i Ri do të jetë një qendër e madhe. Karnavalet do të zhvillohen te Pazari i Ri. Kemi nga Shkodra, nga Korça, kemi shumë grupe karnavalesh që janë në Tiranë. Pastaj do të kemi koncerte në Pazarin e Ri deri në darkë. Aksi kryesor do të jetë sheshi “Skënderbej”, “Dëshmorët e Kombit” dhe “Nënë Tereza”, le të themi këto tre hapësira të mëdha. Do të ketë disa xhepa ku do të ketë aktivitete. Te piramida, te parku “Rinia”, te “Reja”. Ka shumë grupe muzikore, ka shumë grupe folk”, deklaroi Veliaj.

Kryebashkiaku theksoi se kjo duhet të jetë një ditë dedikuar fëmijëve. “Kjo duhet të jetë një ditë e dedikuar fëmijëve. Ndoshta dhe shumë prej punëve që ne bëjmë. Nëse nuk i bëjmë këto beteja për fëmijët, atëherë historia nuk do të na falë. Mund të jemi popullor për momentin por duhet të marrim vendime të vështira ndonjëherë, jo popullore për momentin, që në afatgjatë të themi që bëmë diçka për fëmijët dhe e lamë këtë qytet shumë më të mirë”, u shpreh ai.