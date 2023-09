TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1- Prof. dr. Rami Memushaj: Tronditja nga themelet e Gjuhës Shqipe

Institucionet shkencore, të cilat janë përgjegjëse të drejtpërdrejta për mbrojtjen e gjuhës, kanë tridhjetë vjet që po bëjnë gjumin e madh, në vend që të tërheqin vëmendjen e shoqërisë dhe të shtetit

2- Nga Leart Kola: Parti dhe drejtësi

Cilës parti politike i përket SPAK-u dhe disa pyetje për prokurorët e posaçëm, të cilat kanë 30 vjet, që e shqetësojnë publikun

Nuk ka të ardhme, pa vendosur drejtësi per të shkuarën. Nëse nuk sqarohen momentet historike katastrofale që ka prodhuar Sali Berisha, atëherë edhe kjo “drejtesi e re” do jetë njësoj si ajo e vjetra, por me PR pak më të mirë

3- Libri i Shaban Muratit

Aleanca e duhur Shqipëri-Kroaci dhe politika e Zagrebit në Ballkan

4- Analizë – Ekonomi

Nafta në Shpirag dhe disa krahasime në shifra

5- Intervistë

Nano i sëmurë, Rama dhe disa të vërteta politike

6- Punësimet e reja

Afatet dhe procedura e konkurrimit për punonjës socialë