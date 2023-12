TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1 – Për 8 dhjetorin – ANTIKOMUNISTI: Heronjtë e rremë të dhjetorit dhe një copë nga tragjikomedia jonë që nisi me një valixhe druri

2 – Kosova, Kissinger dhe një ‘letër e ndyrë’ – Nga GERI KOKALARI: Historia shqiptare e një prej shtetarëve më kontroversë dhe influentë të politikës së jashtme amerikane që u nda pak ditë më parë nga jeta. Rrëfimi i një takimi

3 – Risia elektronike: Çfarë do jetë karta e pensionit dhe si do veprojë posta me pensionistët

4 – Fenomeni: Rënia në peshë si një siptomë sinjalizuese për disa sëmundje

5 – Nga Edona Llukaçaj: Shqipëria sipas një studenti indonezian

6 – Nga Ymer Çiraku: 100 vjetori i lindjes së një intelektuali fisnik

Ditë të mbarë dhe lexim të këndshëm!