Trajneri i Zambias përsëri skandal seksual në Botërorin e Femrave, i fërkoi gjoksin lojtares! FIFA nis hetimet

Bruce Mwape është kthyer në lajm dhe sërish ka të bëjë me akuzat për abuzim seksual. Siç raportohet nga ‘The Guardian’, trajneri i Zambias, i cili tashmë ishte hetuar për këtë lloj sjelljeje nga federata e tij shtatorin e kaluar, do të kishte fërkuar gjoksin e një prej lojtarëve të tij me duar, dy ditë përpara fitores historike të vendit të tij ndaj Kosta Rika, në ndeshjen e fundit të Kupës së Botës.

Vetë organi i kryesuar nga Gianni Infantino konfirmoi se kishte marrë një ankesë zyrtare për incidentin e supozuar pas takimit të fundit të skuadrës afrikane të hënën e kaluar.

Siç raportojnë mediat britanike të lartpërmendura, ngjarjet kanë ndodhur të premten më 28 korrik, pas stërvitjes dhe janë parë nga disa futbollistë. Ndonëse dëshmitarët folën për raportim të menjëhershëm të ngjarjeve, më në fund vendosën të prisnin ndeshjen e fundit të fazës së grupeve në rast se do të pësonin ndonjë raprezalje, sportive apo tjetër.

“FIFA e merr shumë seriozisht çdo akuzë për sjellje të keqe dhe ka një proces të qartë për këdo në futboll që dëshiron të raportojë një incident. Mund të konfirmojmë se një ankesë në lidhje me kombëtaren e femrave të Zambisë është marrë dhe është aktualisht nën hetim. Ne nuk mund të japim detaje të mëtejshme rreth një hetimi në vazhdim për arsye të dukshme konfidencialiteti”, tha një zëdhënës i organit më të lartë të futbollit për ‘The Guardian’.

Duhet mbajtur mend se federata e Zambias tha në shtator 2022 se i kishte referuar FIFA-s një hetim mbi akuzat për abuzim seksual në futbollin e femrave. Mwape dhe trajneri i 17-vjeçareve, Kaluba Kangwa, besohet se kanë qenë në mesin e punonjësve që u hetuan. Kangwa u largua nga posti i tij pavarësisht se nuk kishte asnjë njoftim zyrtar nga FAZ.