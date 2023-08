Transferimi\ Ajax i beson portën 21-vjeçarit shqiptar

Një shqiptar zyrtarizohet si portieri i ri i Ajaksit.

Diant Ramaj është transferimi më i ri i gjigandëve holandez. Gardiani me prejardhje nga Kosova është zyrtarisht përfocimi i ri Ajaksit dhe sic shkruajnë mediat në Holandë pritet të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën.

Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi i cili me anë njoftimi, tregoi se ka arritur marrëveshje me Eintracht Frankfurt për transferimin e Ramajt.

Diant Ramaj ka lindur në Stuttgart e Gjermanisë, me prindër kosovarë nga Gjakova 21-vjeçari ka nënshkruar një kontratë pesë vjeçare, e cila do ta mbajë atë te Ajaxi deri më 30 qershor të vitit 2028.

“Jam shumë i lumtur për këtë transferim. Kush nuk do të donte të firmoste një kontratë me një klub si Ajaksi. Me zor pres të filloj dhe të jap gjithçka për këtë skuadër, është një ekip me traditë dhe më histori . Një aventurë që jam gati ta nis!”

Që prej vitit 2018, Rama është pjesë e kombëtares gjermane të futbollit, ekipi i shpresave me të cilat ka zhvilluar 10 ndeshje.

