Trendi dhe miti i birrës me limon, të mirat dhe rreziqet për shëndetin

Në peizazhin e sotëm të shëndetit dhe mirëqenies, ku konsumatorët janë gjithnjë e më të shqetësuar për atë që konsumojnë, ideja e një birre me limon duket se ofron një alternativë më të lehtë dhe më freskuese gjatë verës. Megjithatë, paralajmërimi nga Organizata e Konsumatorëve dhe Përdoruesve (OCU) vë në dyshim këtë perceptim, duke theksuar një aspekt që mund të befasojë shumë.

Ky perceptim i butësisë dhe mirëqenies përforcohet përmes përmbajtjes së ulët të alkoolit që zakonisht kanë këto birra. Për shumë, kjo sugjeron një alternativë më të përgjegjshme dhe miqësore për shëndetin, diçka e mesme në spektrin midis pijeve joalkoolike dhe një birre të rregullt, të ngarkuar me HOPS dhe malt.

Por ka një dimension psikologjik shtesë. Limoni, si frut, mbart me vete konotacione të shëndetit dhe vitalitetit. Zakonisht lidhet me vitaminën C, detoksifikimin dhe dietat e shëndetshme. Prandaj, shtimi i shijeve të agrumeve jo vetëm që shton freskinë, por sugjeron edhe vlerën ushqyese, ose të paktën mungesën e dëmit.

Është logjike të supozohet se një birrë e holluar me limon mund të ketë më pak kalori. Në fund të fundit, alkooli është një burim i dendur energjie dhe zvogëlimi i sasisë së tij në një pije në përgjithësi lidhet me marrjen e ulët të kalorive. Birrat e tipit ‘Radler’ i përshtaten këtij profili, pasi ato zakonisht kanë shkallë alkooli midis 2 dhe 3.2, shumë më e ulët se birrat tradicionale.

Megjithatë, ajo që OCU ka zbuluar e ndryshon këtë logjikë konvencionale. Edhe pse këto birra mund të kenë më pak alkool, shtimi i sheqernave për të imituar aromën e limonit mohon çdo përfitim kalorik që mund të jetë marrë. Sheqeri, si alkooli, është gjithashtu një burim i dendur kalorish. Kur të dyja kombinohen, rezultati është një koktej me kalori të lartë që çuditërisht mund të tejkalojë një birrë klasike. Pra, ajo që duket si një opsion më i mirë nuk është.

Prandaj, pavarësisht përmbajtjes së ulët të alkoolit, birrat e tipit ‘Radler’ me alkool mund të përmbajnë deri në 12% më shumë kalori sesa një birrë e zakonshme. Kjo, në planin afatgjatë dhe nëse konsumohet afatgjatë, mund të përfundojë si një silur i drejtpërdrejtë në vijën ujore të kujtdo që dëshiron të mbajë linjën.

Jo vetëm që konsumatorët po marrin më shumë kalori sesa do të supozonin, por gjithashtu po mashtrohen se nga erdhi aroma e pijeve. Shumë mund të mendojnë se aroma e agrumeve vjen nga lëngu i limonit, kur në realitet është një truk që arrihet përmes përdorimit të sheqernave dhe aromatizuesve të shtuar.