Tritan Shehu kërkon lirimin e menjëhershëm të Belerit: E rrëmbyet si kriminel!

Tritan Shehu ka deklaruar se Fredi Beleri po mbahet në burg pa u gjykuar çështja e tij. Ai kërkoi lirimin e Belerit.

“Duhet të jemi rracional, këtu nuk ka asnjë çështje greke e as çështje shqiptare, as çështje ‘Beleri’. Këtu ka një çështje e cila lidhet me kushtetutën e Shqipërisë, me ligjet, me demokracinë shqiptare.

Ka një çështje në të cilën është deformuar demokracia, në të cilën një kandidat për kryetar bashkie u rrëmbye në një mënyrë absolutisht të shëmtuar 40 orë para zgjedhjeve, vazhdon të mbahet në burg pa u gjykuar, vazhdon të jetë në burg kur mund të gjykohej shumë mirë, mund të ndiqej shumë mirë i lirë sepse realisht asgjë nuk e pengon drejtësinë të ndiqet e lirë si çështje. Kemi një rast i cili pa u dënuar nuk lejohet të bëjë betimin.

Kemi një rast tipik ku drejtësia shkelet, kushtetuta shkelet, të drejtat e njeriut shkelen, demokracia deformohet ashtu sikur mund të ndodhin vetëm në vendet autokratike dhe aspak në vendet demokratike sepse në çdo vend demokratik një njeri i cili mendon që ka bërë një vepër penale mund të ndiqet në gjendje të lirë nëse nuk paraqet rrezikshmëri, siç nuk paraqet, do vazhdonte të thirrej, të gjykohej dhe më pas kur të merrej vendimi i formës së prerë të gjykatës do të aplikonte dënimin sipas ligjeve të vendit, gjë që nuk ndodhi”, tha Shehu.