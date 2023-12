Turistët pësojnë momente tmerri në teleferikë

Ky është momenti i tmerrshëm kur skiatorët u hodhën lart në ajër ndërsa erërat e forta goditën resortin e tyre. Stuhitë e forta hodhën jashtë ekuilibrit sistemin e ashensorit në vendpushimin e skive të General’s Mountain në Xinjiang, në Kinën veriperëndimore.

Teleferiku duhej të ndalohej ndërsa skiatorët u ulën disa metra mbi shpatet e mbuluara me borë në kushte të ftohta për të pritur që stuhia të kalonte. Mund të shihen disa karrige duke u lëkundur egërsisht nga era, me disa që mbajnë skiatorë të frikësuar.

Ngjarja vjen pasi kryeqyteti i Kinës, Pekini, ka pësuar dhjetorin e tij më të ftohtë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1951. Temperaturat kanë rënë shpesh nën -10 gradë C në qytet këtë muaj. Kina është goditur nga valë të motit jashtëzakonisht të ftohtë deri më tani këtë dimër. Një observator i motit në Pekin kohët e fundit regjistroi më shumë se 300 orë temperatura nën zero në më pak se dy javë, sipas agjencisë së lajmeve China Daily të mbështetur nga shteti.

Pushimi i ftohtë është përhapur në provinca të tjera kineze, me shkollat ​​në disa zona që janë detyruar të mbyllen dhe shërbimet e transportit janë nën tendosje. Moti i ftohtë i vazhdueshëm ka ndikuar në furnizimin me energji në provincën Henan, me raporte se disa kaldaja për ngrohje janë jashtë funksionit.

Ndërkohë, vendpushimet e skive në të gjithë Evropën raportohet se po përballen me një të ardhme të pasigurt pasi bora tërhiqet në shpatet e njohura, me ndryshimet klimatike që sjellin temperatura më të larta se ato të sezonit, shkruan Daily Mail.

p.c. / dita