U dhunua sot në Tiranë, reagon gazetari Gjergj Zefi: “Nuk kam frikë nga cubat, ju njoftoj se…”

Drejtuesi i faqes PAMFLETI ka reaguar për herë të parë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur sot në Tiranë.

Ai thotë se ndihet më i motivuar dhe njofton agresorët e tij se nuk do tërhiqet cilatdo qofshin pasojat.

“Gjithkush mendon se mund të më mposhtë në luftën time për të vërtetën: Gabon! Kurrë dhe për asnjë arësye nuk terhiqem…

Çdo sulm ndaj meje, më motivon më shumë në rrugën për të vërtetën në këtë vend…

U përpoqët me presione dhe nuk ja arritët; u përpoqët me gjyqe, nuk ja arritet; u përpoqët të më denigroni dhe të më tërhiqni në prehrin e tallavasë, prapë nuk arritët; më sulmoni si cubat të fshehur pas makinave; nuk do ja arrini kurrë dhe për asnjë arësye…

Nuk kam as frikë e as droje; cubat godasin pas shpine, trimat dalin përballë… Jam shumë më i fortë se ju mendoni…

Falenderoj të gjithë miqtë që u interesuan për shëndetin tim… Jam mirë dhe më i fortë se kurrë!” – shkruan Zefi.

o.p. / dita