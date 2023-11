U hodh në lumë për t’i shpëtuar policisë, gjen vdekjen 20-vjeçari shqiptar në Austri

Një 20-vjeçar shqiptar ka humbur jetën në mënyrë tragjike pasi është hedhur në një lumë në Austri.

Policia dyshon se i riu mund të merrej me veprimtari të paligjshme, kjo pasi ai u largua me shpejtësi me mjetin e tij kur policia i bëri shenjë që të ndalonte që në Gjermani.