U kap me rreth 1 milion paund drogë, shqiptari nuk dëbohet nga Britania sepse…

Një emigrant i burgosur për kultivimin e kanabisit i ka shpëtuar deportimit sepse do të kishte shkelur të drejtat e njeriut të gruas së tij nëse çifti do të detyrohej të zgjidhte mes transferimit në Shqipëri ose ndarjes, ka vendosur një gjykatë imigracioni.

Gjyqtarët vendosën se do të ishte “tepër e ashpër” që gruaja filipinase e prodhuesit të dënuar të drogës Gazmend Jaupaj të ndahej prej tij ose të detyrohej të transferohej në Shqipëri me të nëse ai deportohej.

Ajo hodhi poshtë vendimin e Home Office për të dëbuar Jaupajn, 38 vjeç, me arsyetimin se një veprim i tillë do të ishte shkelje e të drejtave të njeriut të çiftit. Neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) përcakton se çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare.

“Efekti i dëbimit të [Jaupajt] mbi gruan e tij do të ishte tepër i ashpër. Nuk është një opsion realist të pritet që ajo të zhvendoset në Shqipëri dhe ndarja nga burri i saj ka të ngjarë të shkaktojë dëm të vërtetë në shëndetin e saj mendor”, thuhej në vendimin e gjykatës. Jaupaj hyri ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar më 1 shtator 2012 dhe u takua me gruan e tij në shkurt 2018. Ata u martuan më 17 prill 2021.

Ai kultivoi 600 bimë marihuanë

Një muaj më vonë, ai u arrestua me dyshimin për vepra droge pasi policia zbuloi se ai po kultivonte 600 bimë marihuanë në një shtëpi në fshatin Leicestershire të Thurmaston. Jaupaj, vëllai i tij, Naimi dhe një burrë i tretë kishin tërhequr vëmendjen e furnizuesit të tyre të energjisë elektrike për shkak të anashkalimit të matësit të pronës. Oficerët e policisë të thirrur për të hetuar të martën më 19 maj, nuk mundën fillimisht të hynin në shtëpi, sepse ajo kishte një derë shumë të fortifikuar.

Megjithatë, fqinjët treguan për dy burra në çatinë e pronës dhe oficerët arritën të futen brenda saj dhe të ndalojnë tre burra. Ata gjetën gjithashtu 600 bimë marijuanë, të afta për të prodhuar rreth 33 kg kanabis me një vlerë në rrugë deri në 1 milion paund. Oficerët gjetën gjithashtu një ngarkesë 15 kg që ishte paketuar me vakum, gati për t’u shitur. Kjo do të kishte një vlerë rrugore prej rreth 500,000 £. Jaupaj u dënua me dy vjet burg për prodhimin e një droge të kontrolluar. Një urdhër i mëvonshëm dëbimi i bërë më 13 shtator u kundërshtua nga avokatët e tij.

Shëndeti mendor i bashkëshortes do të vuante nëse do të deportohej në Shqipëri

Tribunalit iu tha se gruaja e tij nuk kishte familje në MB, vuante nga një sëmundje mendore dhe ishte në mjekim. Pretendimet e saj u mbështetën nga shënimet e sëmundjes dhe një punonjëse sociale tha se dëbimi i burrit të saj do të shkaktonte një “rikthim” në shëndetin e saj mendor.

Avokatët e Jaupajt thanë se ajo nuk fliste shqip dhe do ta kishte të vështirë të integrohej në shoqërinë shqiptare. Ata shtuan se ajo ishte vendosur në Mbretërinë e Bashkuar, ishte një anëtare aktive e kishës së saj dhe kishte një punë të paguar mirë dhe burimi kryesor i saj i mbështetjes ishte burri i saj, shtuan avokatët.

Home Office e ka apeluar çështjen dhe është duke u rishqyrtuar nga një gjykatë e nivelit të parë. Avokatët e Home Office argumentuan se gjykata nuk kishte siguruar prova për të mbështetur pretendimin e saj se dëbimi do të ishte “tepër i ashpër” dhe nuk kishin shpjeguar pse gruaja nuk mund të mbështetej nga shërbimet e specializuara të shëndetit mendor.

j.l./ dita