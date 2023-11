“U kërkoj ndjesë familjarëve”, lihet në burg edukatorja: Nuk e kam prekur me dorë 3-vjeçaren

Tri ditë pas arrestimit, Gjykata e Tiranës ka lënë prapa hekurave edukatoren Majlinda Dehima.

Ajo akuzohet se dhunoi barbarisht një vajzë 3-vjeçare në kopshtin “Stinët” në Tiranë.

Si pasojë e dhunës, vajza pësoi thyerje të këmbës.

Ajo ka shprehur pendesë për ngjarjen dhe u ka kërkuar ndjesë familjarëve.

Përmes avokatit, Dehima ka kërkuar masë më të butë sigurie. Dehima ka pretenduar se nuk e ka lënduar të vajzën e mitur.

“Nuk e kam prekur me dorë. Jam shumë e prekur me atë që ka ndodhur, nuk e kam kuptuar situatën fillimisht, më vonë e konstatova dëmtimin. Kërkoj shumë ndjesë familjarëve, jam shumë e prekur, nuk do kisha dashur kurrë një situatë të tillë të kishte ndodhur”, deklaroi ajo.

