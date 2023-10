“U mblodhën në Piramidën e Diktatorit armiqtë e tij të betuar…” Rama lidh Samitin e sotëm me Enver Hoxhën, por ka diçka që nuk e thotë

Kryeministri Edi Rama ka ndarë me ndjekësit mëngjesin e sotëm një foto nga Piramida e Tiranës, ku do të zhvillohet Samiti i Procesit të Berlinit.

Ai shkruan për Piramidën e Tiranës, vendin ku do të mbahen punimet e samitit të sotëm, dhe thotë se sot aty do të ulen armiqtë e betuar të Enver Hoxhës.

Postimi i plotë:

Mirmëngjes dhe me tryezën e Samitit të parë të Procesit të Berlinit jashtë kufijve të BE-së, në Piramidën e Diktatorit në Tiranë, ku do të ulen armiqtë e tij të betuar, të cilët e shohin me respekt e me vlerësim gjithnjë e më të lartë Shqipërinë, që sot është gdhirë si Europa e Ballkanit, ju uroj një javë të mbarë.