U qëllua me armë në kokë nga vëllai, prindërit e 20-vjeçarit shqiptar në Itali: Po luante “ruletë ruse”

Prindërit e 20-vjeçarit shqiptar, Enrico Aliaj, i cili u qëllua me plumb në kokë nga vëllai i tij 18-vjeçar, kanë folur për herë të parë pas tragjedisë në Ponte dell’Olio, Itali.

I ati i Enrico Aliaj, Shpend Aliaj tregon se djali i tij humbi jetën në mënyrë tërësisht aksidentale.

Babi i 20-vjeçarit tha se djali tjetër po luante me armë dhe u qëllua aksidentalisht.

Ndërkohë sipas dëshmisë së nënës, Shqipe Aliaj, djali ka qëlluar veten.

Nëna e Enrikut ka treguar se dy djemtë e saj, së bashku me shokun e tyre po luanin me pistoletën me mulli, lojën “rulet ruse”.

Vëllai 18-vjeçar i Enriko Alija, akuzohet për vrasje dhe po vazhdon të hetohet. •Gjithashtu në hetim është miku i tyre, i cili fillimisht ishte larguar por më pas është identifikuar nga karabinierët e Piacenza-s që kanë rastin në dorë.

Mbetet ende për t’u sqaruar se cili ishte roli i tij në këtë ngjarje, ndërkohë që autoritet janë në pritje të rezultateve të autopsisë. • E po ashtu, pritet që të sqarohet se përse të rinjtë ishin duke luajtur për “vdekjen” e tyre.

Ruleta ruse, “luhet” me një pistoletë gjashtëshe, pra që ka 6 fole për plumbat, por ku vetëm njëra përmban plumb. Cilindri rrotullohen dhe ndalet në mënyrë të rastësishme.

Loja nis kur lojtari i parë e vendos pistoletën në kokën e tij dhe shkel këmbëzën, njëri prej pjesëmarrëseve në lojë vdes me patjetër, ndaj edhe nuk dihet pse të rinjtë kishin zgjedhur që t’i jepnin fund jetës.

j.l./ dita