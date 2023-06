Udhëtimi i parë komercial në hapësirë ka një datë: Shifra marramendëse që po paguhet nga turistët!

Richard Branson është pronari i kompanisë përgjegjëse për realizimin e këtij udhëtimi në hapësirë. Do të jetë i pari në të gjithë historinë që është tërësisht komercial, pasi pjesa tjetër e udhëtimeve hapësinore me turistë u kryen me një lloj objektivi apo misioni.

Ky fluturim i radhës do të bëhet më 30, me anijen kozmike ‘Galactic 01’ dhe ‘Galactic 02’. Në fund të majit u zhvilluan testet e fundit të kryera, për të marrë më në fund ‘okej’ për udhëtimin.

“Nëse keni ëndërruar ndonjëherë të eksploroni më tej. Mirë se vini në epokën e re të hapësirës. Hapësirë ​​për kuriozët”, shpjegon kompania në faqen e saj të internetit. Fluturimi do të kryhet në një lartësi prej 80 kilometrash, ndërsa ‘Galactic 01’ do të ketë një fokus shkencor, me tre anëtarë të Forcave Ajrore Italiane dhe Këshillit Kombëtar të Kërkimeve, ‘Galactic 02’ do të jetë tërësisht komercial.

Baza nga e cila operon kompania ndodhet në Spaceport America, në New Mexico, dhe për të shijuar një nga këto fluturime duhet të paguani 450 mijë dollarë. Michael Colglazier, CEO i Virgin Galactic, shpjegoi dy llojet e misioneve që ofron kompania: misionet e kërkimit shkencor në hapësirë ​​dhe misionet “astronaut privat”. Pyetja që ngrihet në rrjet aktualisht pas tragjedisë në Atlantik, është nëse ky projekt rrezikon një aksident me një “Titan” të hapësirës…?