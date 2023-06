UEFA ndan 4 vazot e Champions dhe ka gati shortin. “Të fortët” mësojnë rivalët e mundshëm, Reali rrezikon ‘grupin e ferrit’

Skuadrat e mëdha njohin rivalët e mundshëm të sezonit Champions 2023-2024. Gara fillon të martën, më 27 qershor në Islandë, me raundin paraprak midis katër skuadrave (Atlètic Club d’Escaldes, Buducnost Podgorica, Breidablik dhe Tre Penne) dhe finalja do të mbahet në stadiumin Wembley në Londër, më 1 qershor 2024.

Skuadra e Barçës, kampione e Ligës 2022-23, do të startojë si kryesues dhe do të shmangë kampionët e Anglisë (Manchester City, gjithashtu kampion aktual i Champions League), Italia (Napoli), Gjermania (Bayern Munich), Franca (PSG) Portugalia (Benfica) dhe Holanda (Feyenoord). Ai do të shmangë edhe kampionin e Europa League, Sevillan, me të cilën as nuk mund të përballet pasi është nga e njëjta federatë.

Në vazon 2, gjenden ekipe si Real Madrid, (ky rrezikon grupin e ferrit) dhe Atlétiko, si dhe mes tyre: Manchester United dhe Arsenal (Angli), Borussia Dortmund dhe Leipzig (Gjermani), Inter Milan (Itali) dhe Porto (Portugali). Në vazon 3 rivalët e konfirmuar janë Shakhtar Donetsk, Salzburgu, Milani, Lazio dhe Ylli i Kuq. Tre rivalët e mbetur do të dalin nga faza e mëparshme, por ata me koeficientin më të mirë janë Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers dhe Sporting Braga.

Së fundi, në vazon 4 janë edhe pesë rivalë të konfirmuar: Real Sociedad Celtic, Newcastle, Union Berlin dhe Lens, të cilëve do t’u bashkohen edhe tre skuadra të tjera të xhiros së mëparshme. Ata me koeficientin më të mirë janë Kopenhageni, Young Boys dhe Galatasaray, edhe pse të gjithë duhet të konfirmojnë fillimisht pjesëmarrjen në fushë.

Faza e grupeve do të hidhet të enjten më 31 gusht dhe gara, në këtë raund, do të fillojë më 19 dhe 20 shtator. Dita e fundit e kampionatit është caktuar për datat 12 dhe 13 dhjetor. Liga e Kampionëve do të marrë frymë dhe nuk do të rikthehet deri në mes të shkurtit 2024 (raundi i 16-të).

Ja katër vazot e shortit:

Vazo 1

Manchester City, Seville, FC Barcelona, ​​Napoli, Bayern Munich, PSG, Benfica dhe Feyenoord.

Vazo 2

Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto dhe Arsenal.

Vazo 3

Shakhtar Donetsk, Salzburg, Dinamo Zagreb (*), Glasgow Rangers (*), Milan, Sporting Braga, Lazio dhe Ylli i Kuq (*)

Vazo 4

Kopenhagen (*), Young Boys (*), Real Sociedad, Galatasaray (*), Celtic, Newcastle, Union Berlin dhe Lens

(*) Skuadrat që duhet të kalojnë fazën paraprake (do të hyjnë në raunde të ndryshme) për të qenë në gjendje të jenë në short më 31 gusht.