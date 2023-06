UEFA publikon renditjen e re të skuadrave, nga ku varet edhe fati i vazove të shortit

UEFA ka përditësuar renditjen e klubeve pas finales së Europa League. Klubi që kryeson me më shumë pikë është Manchester City me plot 143.000, vendi i dytë mbahet nga Bayern Munich me 136.000 dhe në vend të tretë qëndron Chelsea me 126.000.

Aktualisht Roma është në vend të 10-të, duke kaluar edhe Interin e vendit të 11-të, por gjithçka mund të ndryshojë pas finales së Champions League.

Renditja e 20 klubeve të para: