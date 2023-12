Ukraina mund të rihapë aeroportin e Kievit

Ukraina së shpejti do të rihapë aeroportin ndërkombëtar të Kievit. Lajmi u bë me dije nga shefi i shtabit, të presidentit Volodymir Zelensky, Andriy Yermak. Andriu Yemark, e bëri të ditur gjatë një takimi me diplomatë në aeroportin ndërkombëtar Boryspil.

“Ky kthim në elementet e paqes është i mundur sepse Ukraina është bërë më e fortë. Tani jemi në gjendje të ofrojmë siguri falë forcave tona mbrojtëse dhe miqve tanë”, ka thënë ai. Zëvendësi i Yermak, Andriy Sybiga, i tha tubimit se aeroporti ishte vendi i parë i madh në Ukrainë që u mbyll pasi trupat ruse pushtuan në shkurt 2022.

p.c. / dita