Ukraina nuk pranon anëtarësim të ngadaltë në BE

Ndërsa Franca dhe Gjermania po hartojnë plane për anëtarësimin me disa shpejtësi në BE, Ukraina e ka bërë të qartë se nuk dëshiron të pengohet me anëtarësimin e nivelit të dytë. Kryeministri ukrainas, Denys Shmyhal, ka thënë për “POLITICO” se Kievi synon të bëhet “kandidat i plotë për anëtarësim të plotë” në Bashkimin Evropian dhe pret të marrë vendin e tij në Union brend dy viteve.



Qëndrimi i Shmyhal vjen në një moment kur debati për zgjerimin është nxehur. Franca dhe Gjermania kanë kërkuar një opsion alternativ për statusin e plotë të BE-së, bazuar në katër qarqe të ndryshme koncentrike të anëtarësimit. Kjo mund të përbëjë kornizën për integrim gradual. Megjithatë, Shmyhal e bëri të qartë se Ukraina nuk e pranon anëtarësimin e ngadaltë.

Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet maksimale për të siguruar që Ukraina të bëhet një anëtare e plotë e Bashkimit Evropian. Kjo është e një rëndësie kritike për të gjithë ukrainasit. Jam i sigurt se brenda dy viteve ne do të jemi plotësisht të gatshëm për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian.

Ndërsa tetë vendeve u është dhënë statusi i kandidatit në BE, duke përfshirë vendet e Ballkanit Perëndimor, Shmyhal argumentoi se Ukraina ka një rast unik për të bërë për anëtarësimin në BE.

p.c. /dita