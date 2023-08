Uzuni dhe Granada s’ia dalin dot me Atletico Madrid

Atletico Madrid e nisi me fitore LaLiga-n teksa mposhti me rezultatin 3-1 në stadiumin Wanda Metropolitana, Granadën e Myrto Uzunit me sulmuesin e Shqipërisë që ishte në fushë për 90 minuta.

“Los Colchoneros” ishin përgjatë gjithë kohës më kërkues, megjithatë të besuarit e trajnerit Diego Simeone mundën ta gjenin rrugën e rrjetës vetëm në limitet e kohës shtesë të pjesës së parë. Ishte Alvaro Morata ai që realizoi dhe nuk fali pas një momenti ku u shfaq i vetëm përballë portierit kundërshtar Ferreira.

Goli mori kohë për t’u konfirmuar pasi dyshohej për një pozicion jashtë loje të spanjollit, teksa në fund VAR vendosi në favor të Atleticos.Në fraksionin e dytë, miqtë surprizuan dhe gjetën golin e barazimit me anë të Samu. Ky i fundit realizoi në minutën e 62-të pas një asisti të Villar.

Gjithsesi, barazimi zgjati pak pasi pesë minuta më pas mendoi Depay që të rikthente në avantazh skuadrën e Atleticos. Holandezi shënoi një gol fantastik teksa lëshoi një silurë nga distanca me topin që u preh në trekëndësh pa i lënë asnjë shans reagimi portierit Ferreira.

Në fund pati kohë edhe për një gol të Llorente në minutën e 98-të dhe kështu vendasit ia dolën ta ruanin me sukses avantazhin duke koleksionuar tre pikët e para të kampionatit.