Vdes shkrimtari i njohur amerikan, frymëzoi dhe “Nuk ka vend për të moshuar”, filmin që fitoi Oscar

Cormac McCarthy, shkrimtari amerikan, ka ndërruar jetë këtë të martë në moshën 89-vjeçare. Lajmi për vdekjen e tij është komunikuar nga shtëpia botuese e tij, Penguin Random Hause, megjithëse nuk është dhënë një shkak specifik. Romancieri ishte një nga figurat më të rëndësishme në letërsinë amerikane, duke eksploruar anën e errët të natyrës njerëzore në të tjera si ‘Autostrada’, ‘Nuk ka vend për të moshuarit’, ose ‘Pasagjeri’.

McCarthy, i lindur në vitin 1933 në shtetin e Rhode Island, karakterizohej nga një vizion dukshëm i zymtë i shoqërisë. Një mënyrë për të parë qenien njerëzore që ai la të mishëruar në shumë prej veprave të tij të mëdha letrare. Midis tyre, “Nuk ka vend për të moshuarit”, i realizuar në një film nga vëllezërit Coen me Javier Bardem, duke luajtur një rol që i dha atij Oscar për aktorin më të mirë dytësor.

Pas botimit të trilogjisë për kufirin, e përmbyllur në vitin 1998 me “Qytetet e fushës”, ai vazhdoi punën e tij letrare me dy romane të reja që u sollën në ekranin e madh: “Rruga” dhe “Nuk është një vend për të vjetër’. Me të parën fitoi çmimin Pulitzer dhe një ftesë për të marrë pjesë në programin e prezantueses së njohur Oprah Winfrey.

Me të dytin, ai triumfoi në Oscar, ku shkoi me djalin e tij tetë vjeçar. Shumë ndryshim në jetën e tij, sepse në vitet e para të shkrimit ai preferoi të kalonte pa u vënë re. “Rruga” u bë gjithashtu një film, ku luan Viggo Mortensen dhe me një kast që përfshinte Charlize Theron dhe Rober Duvall. Veprat e tij të fundit janë dy romanet “El Pasajero” dhe “Stella Maris”, botuar në fund të vitit 2022.