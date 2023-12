Veliaj publikon pamjet nga rruga e re që të çon te Liqeni i Çekrezës (VIDEO)

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj e ka nisur mëngjesin e sotëm me pamjet e rrugës së Çekrezës në Zall Herr, një aks rural që të shpie në liqenin e Çekrezës dhe më tej lidhet me Niklën.

“MIRËMËNGJES! Dhe me këto pamje të rrugës së re te Liqeni i Çekrezës, ju uroj një fundjavë të bukur”, shkruan Veliaj. Përfundimi i këtij aksi pritet të rrisë edhe zhvillimin ekonomik të zonës, pasi jo vetëm i afron më shumë me tregjet, por e kthen zonën dhe në një atraksion më të lehtë për t’u eksploruar nga turistët vendas dhe të huaj. Pas këtij investimi, Bashkia e Tiranës synon të ndërtojë edhe një tjetër aks të rëndësishëm për banorët e zonës, atë që lidh Zall Herrin me Rrugën e Arbrit.

p.c. / dita