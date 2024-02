Vendet e BE-së miratojnë detajet teknike të Aktit të Inteligjencës Artificiale

Franca në veçanti ka qenë skeptike në lidhje me rregullimin e të ashtuquajturave modele të themelimit si ChatGPT. Vendi kundërshtoi çdo detyrim për ofruesit e modeleve të tilla. Ai kishte rezerva edhe për kërkesat e transparencës dhe sekretet tregtare, por në mbledhjen e ambasadorëve të BE-së teksti u miratua unanimisht.

Qasja e Komisionit Europian për inteligjencën artificiale të bazuar në rrezik u prit përgjithësisht pozitivisht në vitin 2021, kur u prezantua për herë të parë rregullorja, por u vu nën presion në fund të vitit 2022, kur OpenAI nisi ChatGPT dhe ndezi një debat global rreth chatbots.

Parlamenti Europian shtoi një artikull të ri me një listë të gjerë detyrimesh për të siguruar që këto sisteme të respektojnë të drejtat themelore pasi plani i ekzekutivit të BE-së nuk përfshinte dispozita për modelet e themelimit.

Si përgjigje, Gjermania, Franca dhe Italia dolën me një kundërpropozim që favorizonte “vetërregullimin e detyrueshëm përmes kodeve të sjelljes” për modelet e fondacionit.

Pas miratimit, Parlamenti Europian ka shumë të ngjarë të votojë në komitetet e tij për Tregun e Brendshëm dhe Liritë Civile në mes të shkurtit dhe në seancë plenare në mars ose prill. Pas kësaj, akti pritet të hyjë në fuqi në fund të këtij viti dhe përfshin një periudhë zbatimi deri në 36 muaj. Kërkesat për modelet e AI do të fillojnë të zbatohen tashmë pas një viti.

Ligji i ndan sistemet e AI në katër kategori kryesore sipas rrezikut të mundshëm që ato paraqesin për shoqërinë.

Sistemet që konsiderohen me rrezik të lartë do t’i nënshtrohen rregullave të rrepta që do të zbatohen përpara se të hyjnë në tregun e BE-së. Pasi të jenë të disponueshme, ato do të jenë nën mbikëqyrjen e autoriteteve kombëtare, të mbështetura nga zyra e AI brenda Komisionit Evropian.

Ata që i përkasin kategorisë së rrezikut minimal do të lirohen nga rregullat shtesë, ndërsa ata që etiketohen si rrezik i kufizuar do të duhet të ndjekin detyrimet bazë të transparencës.

n.s. / dita