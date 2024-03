VIDEO: Debutim i hidhur në UFC, shqiptari shembet në ring pas goditjes me gju

Sportisti shqiptar Bernardo Sopaj ka debutuar sot në UFC. 23-vjeçari nga Fieri ka pësuar një humbje të dhimbshme nga rivali Vinicius Oliveira. Në ring Sopaj u paraqit mirë deri në momentin e lëndimit të këmbës.

Pas saj, rivali ka përfituar dhe me një kërcim e ka goditur shqiptarin me gju në fytyrë duke e plasur në ring. Në momentin e parë pati alarm për gjendjen e Sopaj, me sportistin që u duk i pavetëdijshëm pas “knockout”, por më pas u përmend.

Sopaj më herët ka qenë pjesë e Pro MMA dhe ka siguruar 11 fitore dhe tre humbje.

Vinicius Oliveira vs Bernardo Sopaj 🔥🔥🔥 Watching A Fight Like This Really Puts into Perspective The Talent Difference Between UFC & PFL NASTIEST KNOCKOUT THIS YEAR@ESPNPlus #UFCVegas87 @LokdogVinicius pic.twitter.com/RDcuLf3QRK — MMA WIZZ 🥷 (@themmawizz) March 2, 2024

