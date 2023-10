VIDEO: Dhjetëra të rinj po argëtoheshin kur Hamasi lëshoi raketat, shumica janë vrarë ose rrëmbyer!

Një video e re e sulmit palestinez pranë Rripit të Gazës është bërë publike, duke ngjallur reagime të shumta.

Qindra të rinj ishin mbledhur për festuar, ndërsa shumë prej tyre u vranë ose u rrëmbyen nga anëtarët e Hamasit.

Në video, qindra të rinj argëtohen dhe kërcejnë nën tingujt e muzikës rave ndërsa Hamasi fillon sulmin me raketa.

Në fund të videos, kamera shihet tymi i zi në qiell, i cili besohet se është shkaktuar ose nga raketat e lëshuara nga Hamasi drejt Izraelit, ose nga zjarri i forcave izraelite.

Footage from the music festival that took place on the Israel-Gaza border before the Hamas attack

The fate of many of the participants remains unknown. They may have been killed or kidnapped. pic.twitter.com/YoZswCEj43

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023