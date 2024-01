VIDEO: E djeshmja që po na ha pafundësisht kohë

SPAK po ndeshet sot me një malore të vërtetë mosbesimi qytetar të trashëguar nga e kaluara kur vjen puna tek ndëshkimi i abuzimit elitar.

Ndoshta vërtet hetimi i z. Berisha përbën një pikë kthese për qasjen ndaj kokave të elitës së paprekshme deri më sot.

Por, krahas interesit e besimit se gjërat mbase po lëvizin, ka edhe hamëndje plot. Nga ajo që drejtësia e nisi me një “pensionist” në politikë, që kur e nisi lart e nis nga opozita, që dosja në fjalë nuk krahasohet me të tjera më problematike, që zuri fill vetëm pasi u shpall nongrata etj.

Drejtësia duhet të merret bashkë me të “vdekurit” e të “gjallët” në politikë. Me ata që e kanë mbyllur me pushtetin dhe ata që janë sot në zenitin e tij. Me të drejtë duhen verifikuar e hetuar kokat e djeshme në pushtet, sado e largët në kohë por njëkohësisht, në mos të parët, duhet të verifikohen e hetohen kokat e pushtetit.

Me të drejtë duhet të hetohet çdo çështje e përfolur dhe e pikasur por përparësi duhet të kenë ato që kanë bërë bujë. Me të drejtë nuk ka pse të kursehet edhe koka e opozitës por po aq vëmëndje, në mos më shumë, duhet t’i kushtohet kokave të pushtetit.

Me të drejtë duhet të hetohen ata që edhe bota i shpall non-grata por nuk kemi përse të presim këtë “damkosje” pa të hapen dosjet dhe po aq vëmëndje duhet edhe ndaj atyre që vetë koha e publiku i ka shpallur “nongrata” për zullumin pafre e ditën me diell.

E sa për perëndimin, bën mirë t’i “zbardhi” sa më parë edhe nongratat e tjera ende të pashpallura që kemi ende nëpër këmbë dhe u bëjnë karshillëk qytetarit, drejtësisë e deri vetë interesave të perëndimit, ndryshe, bën dallim mes të paudhëve e duket sikur merret vetëm sa herë i shkelin në kallo atij!

