VIDEO – EDITORIAL: Kodi Zgjedhor lyp referendum!

U bënë tre dekada që sa herë ka zgjedhje, po aq herë ulen PS e PD për reformë zgjedhore! Ndonëse në parim gjithnjë ka vënd për përmirësime, ajo që nuk shkon është se mungon vullneti politik për të bërë një reformë në themel që i reziston kohës dhe, më kryesorja, qytetari anashkalohet në proçes.

PS e PD me mballomat e tyre zgjedhore nuk japin garanci për më tej. Partitë janë në konflikt interesi me Kodin Zgjedhor sepse falë tij gëzojnë ato pushtete e privilegje që kanë dhe s’do mënd që nuk do të propozojnë apo pranojnë një ligj zgjedhor që ofron garë reale e meritokraci në politikë.

Politika e tranzicionit nuk ka interes t’i hapë udhë transparencës së proçesit zgjedhor dhe meritës reale të votës. Pavarësisht teatrit politik, PS e PD vozitin së toku në varkën e abuzimit të sistemit dhe vota, nga kërcënim është tjetërsuar në “liçensim” që garanton pushtet, privilegje e imunitet!

Mungesa e drejtësisë, pabarazia me ligj, klientelizmi, çoroditja me pronën, uzurpimi i votës, sot kanë vrarë besimin tek e ardhmja. Shpresa ia ka hequr fillin vetes dhe njerëzve në zgripin e mbijetesës nuk u hyn më në sy bojatisja mavi e realitetit shqiptar! Boll që po ikin nga sytë këmbët që Rama e mbarë politika, të reflektojnë për dështimin e tyre epokal.

Dhe kur flasim për vullnet të qytetarit, vota e lirë kulmon me referendumin. Vë pikat mbi “i” për të sotmen dhe lë të hapur mundësinë e rishikimit për më tej. Është “fjalëkalim” që nxit rikthimin e shpresës e besimit në vënd.

Shihni më poshtë editorialin nga DITA, shkruar nga Artan Xh. Duka.