VIDEO: Gjesti i turpshëm i spikeres së BBC, ngre gishtin e mesit gjatë lajmeve

Gjesti i turpshëm i bërë në transmetim nga një spikere e BBC-së, në fillimin e edicionit të lajmeve në orën 12 të së mërkurës, është bërë viral orët e fundit.

Sipas Daily Mail, Mariam Mosiri ngriti gishtin e mesit, pasi siç duket nuk e kuptoi në kohë se transmetimi i drejtpërdrejtë kishte nisur.

Në klipin që bën xhiron e internetit, Moshiri duket se e kupton atë që ka ndodhur, ndryshon tërësisht shprehjen e fytyrës dhe nis të lexojë një lajm për Boris Johnson.

“Live nga Londra, duke parë BBC News”, dëgjohet duke thënë prezantuesja.

Megjithatë, fakti që pak çaste më vonë ajo tha “coronaverse” në vend të “coronavirus” në lidhje me pandeminë, tregon se ajo mund të jetë ndier nervoze.

Disa e kritikuan prezantuesen për mungesë profesionalizmi dhe të tjerë shprehën mirëkuptimin e tyre për gjendjen e vështirë në të cilën ajo u gjend.

This isn’t satire, an actual BBC News presenter got caught giving the middle finger live.

Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J

— Chris Rose (@ArchRose90) December 7, 2023